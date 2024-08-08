Ремонт дорог в Украине — в Сумской области жалуются на некачественный асфальт

Человек жалуется на некачественный асфальт. Фото: скриншот с видео

Житель Сумской области жалуется на асфальтное покрытие в городе Конотоп, сделанное во время войны. Мужчина отметил, что асфальт гнется и рассыпается как пластилин и очень некачественный.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

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Некачественный асфальт в Конотопе

В сети появилось видео разговора полиции с мужчиной, который показал "качество" нового асфальта в Сумской области. Покрытие в прямом смысле "рассыпается на глазах".

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"Это пластилин! Его можно руками снимать. Потратили сотни, а то и миллионы гривен. На что? Я хочу, чтобы это видела вся Украина. И сейчас буду писать заявление", — подчеркнул житель Конотопа.

Однако пока неизвестно, написал ли заявление возмущенный мужчина и чем закончилась ситуация.