Ремонт дорог в Украине — в Сумской области жалуются на некачественный асфальт

Это пластилин — на Сумщине жалуются на некачественный асфальт, который положили во время войны
Житель Сумской области жалуется на асфальтное покрытие в городе Конотоп, сделанное во время войны. Мужчина отметил, что асфальт гнется и рассыпается как пластилин и очень некачественный.
Соответствующее видео появилось в соцсетях.
Некачественный асфальт в Конотопе
В сети появилось видео разговора полиции с мужчиной, который показал "качество" нового асфальта в Сумской области. Покрытие в прямом смысле "рассыпается на глазах".
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"Это пластилин! Его можно руками снимать. Потратили сотни, а то и миллионы гривен. На что? Я хочу, чтобы это видела вся Украина. И сейчас буду писать заявление", — подчеркнул житель Конотопа.
Однако пока неизвестно, написал ли заявление возмущенный мужчина и чем закончилась ситуация.
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