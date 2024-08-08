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Це пластилін — на Сумщині скаржаться на неякісний асфальт, який поклали під час війни

8 серпня 2024 09:07
Катерина Османська - Редактор
Ремонт доріг в Україні — на Сумщині скаржаться на неякісний асфальт
Чоловік скаржиться на неякісний асфальт. Фото: скриншот з відео
Катерина Османська - Редактор

Мешканець Сумської області скаржиться на асфальтне покриття у місті Конотоп, яке зробили під час війни. Чоловік зазначив, що асфальт гнеться і розсипається немов пластилін і дуже неякісний.

Відповідне відео з'явилось у соцмережах

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У мережі зʼявилося відео розмови поліції з чоловіком, який показав "якість" нового асфальту в Сумській області. Покриття в прямому сенсі "розсипається на очах".

Увага! Відео 18+, містить ненормативну лексику!

"Це пластилін! Його можна руками знімати. Витратили сотні, а то й мільйони гривень. На що? Я хочу, щоби це бачила вся Україна. І зараз писатиму заяву", — наголосив житель Конотопа. 

Однак наразі невідомо, чи написав таки заяву обурений чоловік та чим закінчилась ситуація. 

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