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Туристов в горах предупредили об опасности — ГСЧС просит отказаться от походов

1 декабря 2023 14:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Туристов в горах предупредили об опасности — ГСЧС просит отказаться от походов
Спасатели в горах. Фото: ГСЧС Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила туристов об опасности в горах. Дело в том, что сейчас возникла опасность схождения лавин.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Лавинная опасность в горах

Согласно прогнозам метеорологов, с 1 по 3 декабря в горных районах Ивано-Франковской области и в восточных областях Закарпатья ожидается повышенный риск снежных лавин, достигающий третьего уровня опасности. 

Также В ГСЧС отметили, что видимость на горе Поп Иван Черногорский в настоящее время ограничена и составляет всего около 30 метров.

Туристов просят воздержаться от походов в горы, так как это крайне опасно.

Карпаты
Сообщение о лавинной опасности. Фото: скриншот

Что делать во время схождения лавин — советы

Спасатель Владимир Горон назвал алгоритм действий при схождении лавин:

  • Застегните всю одежду плотно, чтобы в случае попадания в лавину сохранить тепло как можно дольше.
  • Держитесь на безопасном расстоянии друг от друга, примерно 30-40 метров, когда двигаетесь группой.
  • Отстегните вещи, которые могут быть не нужными в случае угрозы.
  • В самом начале лавины старайтесь от нее убежать.
  • Попытайтесь зацепиться за что-то на склоне.
  • Как только окажетесь в снегу, избавьтесь от оборудования и начните активно 'плавать', стремясь сохранить положение с ногами вниз, плывя на спине к краю.
  • Если вы оказались под снегом, примите защитную позицию: руки у головы, колени к груди, как в боксерской стойке.

Напоминим, что в Карпатах наступила настоящая зима. На высоте Пожижевской метеостанции недавно упало 12 сантиметров снега.

Кроме того, в Карпатах свирепствует морозная погода. В частности, в горных районах наблюдается густой туман.

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