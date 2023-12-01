Туристів у горах попередили про небезпеку — ДСНС просить відмовитися від походів

Рятувальники у горах. Фото: ДСНС України

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила туристів про небезпеку у горах. Річ у тому, що зараз виникла небезпека сходження лавин.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Згідно з прогнозами метеорологів, з 1 по 3 грудня у гірських районах Івано-Франківської області та у східних областях Закарпаття очікується підвищений ризик снігових лавин, що досягає третього рівня небезпеки.

Також У ДСНС зазначили, що видимість на горі Піп Іван Чорногорський нині обмежена та становить лише близько 30 метрів.

Туристів просять утриматися від походів гори, оскільки це дуже небезпечно.

Повідомлення про лавинну небезпеку. Фото: скриншот

Що робити під час сходження лавин — поради

Рятувальник Володимир Горон назвав алгоритм дій під час сходження лавин:

Застебніть весь одяг щільно, щоб у разі потрапляння в лавину зберегти тепло якомога довше.

Тримайтеся на безпечній відстані один від одного, приблизно 30-40 метрів, коли рухаєтеся групою.

Відстібніть речі, які можуть бути не потрібні у разі загрози.

На самому початку лавини намагайтеся втекти від неї.

Спробуйте зачепитися за щось на схилі.

Як тільки опинитеся в снігу, позбавтеся обладнання і почніть активно плавати, прагнучи зберегти положення з ногами вниз, пливучи на спині до краю.

Якщо ви опинилися під снігом, прийміть захисну позицію: руки біля голови, коліна до грудей, як у боксерській стійці.

Нагадаємо, що в Карпатах настала справжня зима. На висоті Пожижевської метеостанції нещодавно впало 12 сантиметрів снігу.

Крім того, в Карпатах лютує морозна погода. Зокрема, у гірських районах спостерігається густий туман.