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В бригаде "Помста" формируют первую в ГПСУ комендатуру РУБАК

13 июля 2024 13:48
Валерия Барановская - редактор
ГНСУ создает первую комендатуру РУБАК в бригаде "Помста"
Военный управляет дроном. Фото: mil.in.ua
Валерия Барановская - редактор

Госпогранслужба создает первую комендатуру РУБАК (разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов) в бригаде "Помста". Подразделение, которое возглавит подполковник Дмитрий Олексюк, будет использовать разные типы дронов для выявления и уничтожения враждебных целей.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в субботу, 13 июля.

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В бригаде "Помста"  формируют первую в ГПСУ комендатуру РУБАК

В Госпогранслужбе Украины формируют новое подразделение беспилотных систем. По данным ГПСУ, комендатура РУБАК будет использовать разные типы дронов, включая FPV, ночные бомберы и легкие разведывательные БПЛА.

Задания по формированию подразделения предоставили одному из боевых командиров ГПСУ Дмитрию Олексюку.

У подполковника Олексюка есть значительный опыт в направлении ударных БпЛА, развивая это направление в составе пограничной комендатуры "Феникс" бригады "Помста". Его подразделение эффективно обнаруживало и уничтожало военные цели оккупантов, включая масштабные штурмы с использованием пехоты, танков и БМП.

"Сейчас начался отбор специалистов в комендатуру. Скелетом первой пограничной комендатуры РУБАК станут бойцы и командиры, имеющие успешный практический опыт работы с БпЛА" , — говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили необходимость операторов БпЛА, инженеров, саперов и людей, желающих научиться специальностям, связанным с боевым применением БпЛА.

В бригаде "Помста" формируют первую в ГПСУ комендатуру РУБАК - фото 1
Создание комендатуры РУБАК. Фото: ГПСУ

Напомним, бригада спецназначения "Азов" ищет свои батальоны и другие подразделения внутренних аудиторов. Нужны люди, согласные работать по полной занятости.

Также бригады спецназначения "Азов" нуждаются в своих рядах мастеров беспилотников. Нужны специалисты с опытом обслуживания и ремонта электроники, а также пониманием базовых основ схемотехники.

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