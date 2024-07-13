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У бригаді "Помста" формують першу в ДПСУ комендатуру РУБАК

13 липня 2024 13:48
Валерія Барановська - редактор
ДПСУ створює першу комендатуру РУБАК у бригаді "Помста"
Військовий керує дроном. Фото: mil.in.ua
Валерія Барановська - редактор

Держприкордонслужба створює першу комендатуру РУБАК (розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів) у бригаді "Помста". Підрозділ, який очолить підполковник Дмитро Олексюк, буде використовувати різні типи дронів для виявлення та знищення ворожих цілей.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у суботу, 13 липня.

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У бригаді "Помста" формують першу в ДПСУ комендатуру РУБАК

У Держприкордонслужбі України формують новий підрозділ безпілотних систем. За даними ДПСУ, комендатура РУБАК буде використовувати різні типи дронів, включаючи FPV, нічні бомбери та легкі розвідувальні БпЛА.

Завдання щодо формування підрозділу надали одному з бойових командирів ДПСУ Дмитру Олексюку.

Підполковник Олексюк має значний досвід у напрямку ударних БпЛА, розвиваючи цей напрям у складі прикордонної комендатури "Фенікс" бригади "Помста". Його підрозділ ефективно виявляв і знищував військові цілі окупантів, включаючи масштабні штурми з використанням піхоти, танків і БМП.

"Наразі розпочався відбір фахівців до комендатури. Кістяком першої прикордонної комендатури РУБАК стануть бійці та командири, які мають успішний практичний досвід роботи з БпЛА", — йдеться в повідомленні.

У ДПСУ наголосили на необхідності операторів БпЛА, інженерів, саперів та людей, які бажають навчитися спеціальностям, які пов'язані з  бойовим застосуванням БпЛА.

У бригаді "Помста" формують першу в ДПСУ комендатуру РУБАК - фото 1
Створення комендатури РУБАК. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи внутрішніх аудиторів. Потрібні люди, які згодні працювати за повною зайнятістю. 

Також бригади спецпризначення "Азов" потребують до своїх рядів майстрів безпілотників. Потрібні спеціалісти з досвідом обслуговування та ремонту електроніки, а також розумінням базових засад схемотехніки. 

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