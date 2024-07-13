ДПСУ створює першу комендатуру РУБАК у бригаді "Помста"

Військовий керує дроном. Фото: mil.in.ua

Держприкордонслужба створює першу комендатуру РУБАК (розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів) у бригаді "Помста". Підрозділ, який очолить підполковник Дмитро Олексюк, буде використовувати різні типи дронів для виявлення та знищення ворожих цілей.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у суботу, 13 липня.

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У Держприкордонслужбі України формують новий підрозділ безпілотних систем. За даними ДПСУ, комендатура РУБАК буде використовувати різні типи дронів, включаючи FPV, нічні бомбери та легкі розвідувальні БпЛА.

Завдання щодо формування підрозділу надали одному з бойових командирів ДПСУ Дмитру Олексюку.

Підполковник Олексюк має значний досвід у напрямку ударних БпЛА, розвиваючи цей напрям у складі прикордонної комендатури "Фенікс" бригади "Помста". Його підрозділ ефективно виявляв і знищував військові цілі окупантів, включаючи масштабні штурми з використанням піхоти, танків і БМП.

"Наразі розпочався відбір фахівців до комендатури. Кістяком першої прикордонної комендатури РУБАК стануть бійці та командири, які мають успішний практичний досвід роботи з БпЛА", — йдеться в повідомленні.

У ДПСУ наголосили на необхідності операторів БпЛА, інженерів, саперів та людей, які бажають навчитися спеціальностям, які пов'язані з бойовим застосуванням БпЛА.

Створення комендатури РУБАК. Фото: ДПСУ

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