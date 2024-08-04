Ротавирус в Буковеле — туристы жалуются на отравление из-за воды

Медики оказывают помощь пострадавшему. Иллюстративное фото: president.gov.ua

В курортном сердце Карпат — Буковеле отдыхающие жалуются на заболевание ротавирусной инфекцией. Причиной болезни якобы является вода.

Соответствующее видео обнародовала пользователь viktoria1011111 в TikTok.

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Ротавирусная инфекция в Буковеле

Женщина опубликовала видео, в котором показала, что можно увидеть на курорте в Буковеле — на кадрах унитаз, сорбенты и минеральная вода.

"Ротавирус теперь стал болезнью Буковеля. Берите с собой лекарство", — призывает в подписи автор видео.

В комментариях пользователи утверждают, что ротавирус в Буковеле является постоянной проблемой, в прошлом году так же было.

Скриншот пользователя в TikTok

Те, кто только собирается на отдых, интересуется как избежать такого "происшествия", на что автор советует не пить воду из-под крана, а только купленную. Также следует осторожно купаться в бассейнах, чтобы не наглотаться воды, и брать с собой лекарство.

Скриншот пользователя в TikTok

В свою очередь, одни отдыхающие делятся аналогичной проблемой, а другие лишь искренне сочувствуют, ведь сами не пострадали.

Скриншот пользователя в TikTok

Скриншот пользователя в TikTok

Как известно, ротавирусная инфекция — инфекционная болезнь вирусного происхождения с тяжелой диареей. Чаще всего причина тяжелой диареи, нередко смертельной, у младенцев и маленьких детей.

К одной из причин ее возникновения может быть близкое расположение курорта к частным домам. Поскольку в Карпатах много деревень без централизованной канализации, это приводит к загрязнению грунтовых и подземных вод.

Врачи советуют не употреблять неочищенную воду и пищу, приготовленную на ней, особенно на фудкортах. Лучше покупать еду в заводских упаковках, а чай и кофе готовить из бутылированной воды.