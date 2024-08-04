Ротавірус у Буковелі — туристи скаржаться на отруєння через воду

У Буковелі відпочивальники скаржаться на небезпечний вірус — справа у воді
У курортному серці Карпат — Буковелі відпочивальники скаржаться на захворювання на ротавірусну інфекцію. Причиною хвороби нібито є вода.
Відповідне відео оприлюднила користувачка viktoria1011111 у TikTok.
Ротавірусна інфекція у Буковелі
Жінка опублікувала відео, в якому показала, що начебто можна побачити на курорті в Буковелі — на кадрах унітаз, сорбенти та мінеральна вода.
"Ротавірус тепер став хворобою Буковелю. Беріть із собою ліки", — закликає в підписі авторка відео.
@viktoria1011111
Ротавірус тепер став хворобою Буковелю. Беріть з собою ліки #ротавірус #буковель #гори #карпати #відпочинок♬ оригинальный звук - Khamza 🐺
У коментарях користувачі стверджують, що ротавірус у Буковелі є постійною проблемою, торік також так було.
Ті, хто лише збирається на відпочинок, цікавиться як уникнути такої "пригоди", на що авторка радить не пити воду з-під крана, а лише куплену. Також слід обережно купатися в басейнах, щоб не наковтатися води, і брати з собою ліки.
Своєю чергою одні відпочивальники діляться аналогічною проблемою, а інші лише щиро співчувають, адже самі не постраждали.
Як відомо, ротавірусна інфекція — інфекційна хвороба вірусного походження з тяжкою діареєю. Найчастіша причина тяжкої діареї, нерідко смертельної, у немовлят і маленьких дітей.
До однієї з причин її виникнення може бути близьке розташування курорту до приватних осель. Оскільки в Карпатах багато сіл без централізованої каналізації, це призводить до забруднення ґрунтових і підземних вод.
Лікарі радять не вживати неочищену воду та їжу, приготовану на ній, особливо на фудкортах. Краще купувати їжу в заводських пакуваннях, а чай та каву готувати з бутельованої води.
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