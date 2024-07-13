Из-за сильной жары взорвался автомобиль — эффектные кадры

Автомобиль на солнце. Иллюстративное фото: Autocentre

В Черкассах в субботу, 13 июля из-за последствий сегодняшней жары взорвался запаркованный автомобиль. В машине находился баллон с кислородом.

Об этом сообщают соцсети.

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Как стало известно, в Черкассах, в салоне автомобиля находился перегревшийся и взорвавшийся кислородный баллон. Инцидент произошел у универмага "Мясной дом". В результате взрыва никто не пострадал.

От жары страдает и столица: в результате аномальной жары задымился один из городских трамваев. По информации пользователей соцсетей, сегодня в Киеве температура воздуха на солнце составляет +55°C.

Температурные показатели в Киеве. Источник: соцсети

Напомним, ранее стало известно, что Украина оказалась в центре температурной аномалии, поскольку в нашей стране наблюдаются сильные отклонения температуры воздуха.

Также недавно синоптики Укргидрометцентра зафиксировали рекордные температурные показатели в 11 украинских регионах.