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У Черкасах через сильну спеку вибухнув автомобіль — момент потрапив на відео

13 липня 2024 17:41
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Через сильну спеку у Черкасах вибухнуло авто — ефектні кадри
Автомобіль на сонці. Ілюстративне фото: Autocentre
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

У Черкасах у суботу, 13 липня через наслідки сьогоднішньої спеки вибухнув запаркований автомобіль. В машині знаходився балон з киснем. 

Про це повідомляють соцмережі.

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Як стало відомо, у Черкасах, в салоні автівки знаходився кисневий балон, який перегрівся та вибухнув. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. 

Від спеки потерпає і столиця: внаслідок аномальної спеки задимівся один з міських трамваїв. За інформацією користувачів соцмереж, сьогодні у Києві температура повітря на сонці складає +55°C.

спека київ
Показник температури в Києві. Джерело: соцмережі

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна опинилася у центрі температурної аномалії, оскільки в нашій країні спостерігаються потужні відхилення температури повітря.

А також нещодавно синоптики Укргідрометцентру зафіксували рекордні температурні показники в 11 українських регіонах.

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