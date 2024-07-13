Через сильну спеку у Черкасах вибухнуло авто — ефектні кадри

У Черкасах через сильну спеку вибухнув автомобіль — момент потрапив на відео
У Черкасах у суботу, 13 липня через наслідки сьогоднішньої спеки вибухнув запаркований автомобіль. В машині знаходився балон з киснем.
Про це повідомляють соцмережі.
В Україні через сильну спеку вибухнуло авто
Як стало відомо, у Черкасах, в салоні автівки знаходився кисневий балон, який перегрівся та вибухнув. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.
Від спеки потерпає і столиця: внаслідок аномальної спеки задимівся один з міських трамваїв. За інформацією користувачів соцмереж, сьогодні у Києві температура повітря на сонці складає +55°C.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна опинилася у центрі температурної аномалії, оскільки в нашій країні спостерігаються потужні відхилення температури повітря.
А також нещодавно синоптики Укргідрометцентру зафіксували рекордні температурні показники в 11 українських регіонах.
Читайте Новини.LIVE!