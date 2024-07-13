Через сильну спеку у Черкасах вибухнуло авто — ефектні кадри

Автомобіль на сонці. Ілюстративне фото: Autocentre

У Черкасах у суботу, 13 липня через наслідки сьогоднішньої спеки вибухнув запаркований автомобіль. В машині знаходився балон з киснем.

Про це повідомляють соцмережі.

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Як стало відомо, у Черкасах, в салоні автівки знаходився кисневий балон, який перегрівся та вибухнув. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Від спеки потерпає і столиця: внаслідок аномальної спеки задимівся один з міських трамваїв. За інформацією користувачів соцмереж, сьогодні у Києві температура повітря на сонці складає +55°C.

Показник температури в Києві. Джерело: соцмережі

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна опинилася у центрі температурної аномалії, оскільки в нашій країні спостерігаються потужні відхилення температури повітря.

А також нещодавно синоптики Укргідрометцентру зафіксували рекордні температурні показники в 11 українських регіонах.