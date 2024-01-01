В Черкассах в новогоднюю ночь запустили салюты — нарушителем оказался гражданин РФ
В новогоднюю ночь в Черкассах неизвестный запустил салюты. Сотрудники полиции отправились на место инцидента и нашли нарушителя.
Об этом сообщает полиция Черкасщины.
Салюты в Черкассах на Новый год
Так, на месте правоохранители опросили очевидцев и свидетелей происшествия и проверили видео с камер наблюдения.
Удалось установить, что салюты запустил 38-летний уроженец РФ, с 2014 года постоянно проживающий на территории города Черкассы.
Известно, что пиротехнику, изъятую у него полицией, мужчина приобрел в интернете.
"Правонарушения задокументировали должным образом и составили соответствующие материалы, которые направили в суд", — говорится в сообщении.
Там напомнили, что в условиях полномасштабной войны продажи и использование пиротехники запрещены.
Ранее мы писали, что в Украине до полномасштабной войны с Россией во время празднования Нового года и Рождества было обычной практикой использования пиротехники. Однако в этом году салюты и петарды строго запрещены, за них уже активно взимают немалые штрафы.
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