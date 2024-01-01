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В Черкассах в новогоднюю ночь запустили салюты — нарушителем оказался гражданин РФ

1 января 2024 16:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Черкассах в новогоднюю ночь запустили салюты — нарушителем оказался гражданин РФ
Работники полиции. Иллюстративное фото: Полиция Киева
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В новогоднюю ночь в Черкассах неизвестный запустил салюты. Сотрудники полиции отправились на место инцидента и нашли нарушителя.

Об этом сообщает полиция Черкасщины.

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Так, на месте правоохранители опросили очевидцев и свидетелей происшествия и проверили видео с камер наблюдения.

Удалось установить, что салюты запустил 38-летний уроженец РФ, с 2014 года постоянно проживающий на территории города Черкассы.

Известно, что пиротехнику, изъятую у него полицией, мужчина приобрел в интернете.

"Правонарушения задокументировали должным образом и составили соответствующие материалы, которые направили в суд", — говорится в сообщении.

Там напомнили, что в условиях полномасштабной войны продажи и использование пиротехники запрещены.

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Скриншот поста Полиции Черкасщины

Ранее мы писали, что в Украине до полномасштабной войны с Россией во время празднования Нового года и Рождества было обычной практикой использования пиротехники. Однако в этом году салюты и петарды строго запрещены, за них уже активно взимают немалые штрафы.

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