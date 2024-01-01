У Черкасах в новорічну ніч запустили салюти — порушником виявився громадянин РФ
У новорічну ніч у Черкасах невідомий запустив салюти. Працівники поліції вирушили на місце інциденту та відшукали порушника.
Про це повідомляє поліція Черкащини.
Салюти у Черкасах на Новий рік
Так, на місці правоохоронці опитали очевидців та свідків події й перевірили відео з камер спостереження.
Вдалося встановити, що салюти запустив 38-річний уродженець РФ, який з 2014 року постійно проживає на території міста Черкаси.
Відомо, що піротехніку, яку поліція вилучила у нього, чоловік придбав в інтернеті.
"Правопорушення задокументували належним чином та склали відповідні матеріали, які скерували до суду", — йдеться у повідомленні.
Там нагадали, що в умовах повномасштабної війни продаж та використання піротехніки заборонені.
Раніше ми писали, що в Україні до повномасштабної війни з Росією під час святкування Нового року та Різдва було звичною практикою використання піротехніки. Проте цьогоріч салюти та петарди суворо заборонені, за них вже активно стягують чималі штрафи.
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