В Черкассах суд отправил за решетку женщину, которая устроила смертельное ДТП

Заседание суда. Иллюстративное фото: nsj.gov.ua

В Черкассах 26-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения села за руль и наехала на припаркованный автомобиль на стоянке, где были люди. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб ребенок, которому не было еще двух лет, а его мать получила повреждения.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

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Детали дела

По данным Черкасской областной прокуратуры, в июне 2023 года 26-летняя женщина села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Во время движения она наехала на припаркованный автомобиль, где были люди.

В результате опрокидывания ее автомобиля пострадали пассажиры. Ребенок в возрасте 1 год 9 месяцев погиб на месте от полученных травм, а его мама получила телесные повреждения средней тяжести.

Решение суда

Суд признал женщину виновной в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управлявшим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть ребенка и телесное повреждение еще одного человека.

Ей назначили шесть с половиной лет лишения свободы.