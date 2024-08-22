У Черкасах суд відправив за ґрати жінку, яка спричинила смертельну ДТП

Засідання суду. Ілюстративне фото: nsj.gov.ua

У Черкасах 26-річна жінка в стані алкогольного сп'яніння сіла за кермо та наїхала на припаркований автомобіль на стоянці, де були люди. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула дитина, якій не було ще двох років, а її матір отримала пошкодження.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

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Деталі справи

За даними Черкаської обласної прокуратури, у червні 2023 році 26-річна жінка сіла за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Під час руху вона наїхала на припарковане авто, де були люди.

Внаслідок перекидання її автомобіля постраждали пасажири. Дитини віком 1 рік 9 місяців загинула на місці від отриманих травм, а її мама отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Рішення суду

Суд визнав жінку винною у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть дитини та тілесне ушкодження ще однієї особи.

Їй призначили шість з половиною років позбавлення волі.