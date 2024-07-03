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В Черниговской области школьница во второй раз стала мамой в возрасте 15 лет — что известно

3 июля 2024 14:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ранняя беременность в Черниговской области — 15-летняя школьница во второй раз стала мамой
Сергей встречает 13-летнюю Наталью в 2021 году после того, как она родила первого ребенка. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Черниговской области 15-летняя школьница Наталья во второй раз стала мамой. Первого ребенка она родила, когда училась в седьмом классе.

Об этом рассказала глава Городищенского старостинского округа Черниговской области Татьяна Мищенко для "ТСН".

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"Наталья 2008 года, в этом году ей будет 16 лет. Первого ребенка она родила в возрасте 13 лет (тогда она училась в седьмом классе). Когда я посещала эту семью, Наталья хорошо относилась к ребенку. Наталья училась в школе, писала контрольные работы, имея ребенка. Родив ребенка, повзрослела. Второго ребенка Наталья родила, живя не в Городищенском округе. Кроме Натальи, у ее мамы, Людмилы, есть еще трое детей", — рассказала Мищенко.

По ее словам, отец ребенка — житель Черниговской области 2003 года рождения Сергей. То есть сейчас парню 20 или 21 год.

Как сообщила Татьяна, Людмиле, которая родилась в 1991 году, в этом году исполняется 33 года.

Глава старостинского округа считает семью трудолюбивой, но добавила, что ранние беременности Натальи, вероятно, произошли из-за недостаточного внимания матери в воспитании.

"Знаю, что сама Людмила подрабатывала тем, что помогала людям по хозяйству, на огородах", — говорит Мищенко.

В 2021 году к отцу ребенка были претензии от правоохранителей. Тогда полиция начала уголовное производство по статье "Изнасилование".

Однако Сергей, когда забирал Наталью с первым ребенком из роддома, выразил надежду на получение условного срока, утверждая на наличии у него хорошего адвоката. По информации местных властей, сейчас парень проживает с Натальей и обеспечивает уход за детьми.

Напомним, известная украинская певица Джамала в конце мая родила сына Алима. Звезда откровенно призналась поклонникам, как изменился ее вес во время третьей беременности.

Также украинская певица Мария Яремчук, скрывающая свою личную жизнь и рождение ребенка, впервые прокомментировала слухи о ее романе. Она публично обвинила больницу, в которой появился ее первенец, в распространении конфиденциальной информации.

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