Рання вагітність у Чернігівській області — 15-річна школярка вдруге стала мамою

Сергій зустрічає 13-річну Наталію в 2021 році після того, як вона народила першу дитину. Фото: скриншот з відео

У Чернігівській області 15-річна школярка Наталія вдруге стала мамою. Першу дитину вона народила, коли навчалася у сьомому класі.

Про це розповіла голова Городищенського старостинського округу Чернігівської області Тетяна Міщенко для "ТСН".

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"Наталія 2008 року, в цьому році їй буде 16 років. Першу дитину вона народила у віці 13 років (тоді вона навчалась в сьомому класі). Коли я відвідувала цю родину, Наталія гарно ставилась до дитини. Наталія навчалась у школі, писала контрольні роботи, маючи дитину. Народивши дитину, подорослішала. Другу дитину Наталія народила, мешкаючи не в Городищенському окрузі. Крім Наталії, у її мами, Людмили, є ще троє діток", — розповіла Міщенко.

За її словами, батько дитини — житель Чернігівщини 2003 року народження Сергій. Тобто зараз хлопцю 20 або 21 рік.

Як повідомила Тетяна, Людмилі, яка народилася в 1991 році, цього року виповнюється 33 роки.

Голова старостинського округу вважає родину працьовитою, але додала, що ранні вагітності Наталії, ймовірно, відбулися через недостатню увагу матері у вихованні.

"Знаю, що сама Людмила підробляла тим, що допомагала людям по господарству, на городах", — каже Міщенко.

У 2021 році до батька дитини були претензії від правоохоронців. Тоді поліція розпочала кримінальне провадження за статтею "Зґвалтування".

Однак Сергій, коли забирав Наталію з першою дитиною з пологового, висловив надію на отримання умовного терміну, стверджуючи про наявність у нього хорошого адвоката. За інформацією місцевої влади, наразі хлопець проживає з Наталією і забезпечує догляд за дітьми.

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