Какое наказание суд избрал для администратора Telegram-канала за распространение информации о местах выдачи повесток

Судья. Фото иллюстративное: bug.org.ua

В Чернигове администратор Telegram-канала распространял информацию о местах выдачи повесток и передвижении работников ТЦК. За это его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в решении, которое Новозаводской суд города Чернигов принял 12 апреля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, с июня 2022 года мужчина модерировал Telegram-канал по выдаче повесток. Все сообщения, не относящиеся к тематике группы, он удалял, пользователей, которые их оставляли, блокировал. Переписка на канале была анонимной. Вопросы также задавали в зашифрованной форме, например, желая узнать, есть ли блокпосты ТЦК по городу, спрашивали, какая ситуация с сороками.

Кроме того, фигурант записал и опубликовал в Telegram-канале видеообращение, в котором оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и пытался дискредитировать Президента Украины Владимира Зеленского.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и попросил не наказывать его слишком строго. Также он сообщил, что имеет квалификацию инженера по микроэлектронике и хотел бы помогать своим трудом ВСУ.

Мужчину приговорили к трем годам испытательного срока. В течение этого периода он должен периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, информировать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, учебы или работы. Выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации осужденный не имеет права.

В качестве вещественных доказательств у нарушителя изъяли мобильные телефоны iPhone8, Samsung Galaxy S9 и ноутбук Samsung. Кроме того, его обязали к уплате более 48 тысяч гривен за проведение судебных экспертиз.