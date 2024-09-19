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У Чернігові адмін Telegram-каналу повідомляв про місця видачі повісток — яке покарання обрав суд

19 вересня 2024 01:32
Чекарьова Марія - редактор
Яке покарання суд обрав для адміністратора Telegram-каналу за поширення інформації про місця видачі повісток
Суддя. Фото ілюстративне: bug.org.ua
Чекарьова Марія - редактор

У Чернігові адміністратор Telegram-каналу поширював інформацію щодо місць видачі повісток і пересування працівників ТЦК. За це його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться в рішенні, яке Новозаводський суд міста Чернігів ухвалив 12 квітня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, з червня 2022 року чоловік модерував Telegram-канал щодо видачі повісток. Усі повідомлення, що не стосувалися тематики групи, він видаляв, а користувачів, які їх залишали, блокував. Листування на каналі було анонімним. Питання також задавали в зашифрованій формі, наприклад, бажаючи дізнатися, чи є блокпости ТЦК по місту, питали, яка ситуація з сороками.

Крім того, фігурант записав і опублікував у Telegram-каналі відеозвернення, в якому виправдовував збройну агресію РФ проти України та намагався дискредитувати Президента України Володимира Зеленського.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину, розкаявся та попросив не карати його надто суворо. Також він повідомив, що має кваліфікацію інженера з мікроелектроніки та хотів би допомагати своєю працею ЗСУ.

Чоловіка засудили до трьох років іспитового строку. Упродовж цього періоду він повинен періодично з'являтися для реєстраціії до уповноваженого органу з питань пробації, інформувати уповноважений орган із питань пробації про зміну місця проживання, навчання або роботи. Виїжджати за межі України без узгодження з уповноваженим органом із питань пробації засуджений не має права.

В якості речових доказів у порушника вилучили мобільні телефони iPhone8, Samsung Galaxy S9 та ноутбук Samsung. Крім того, його зобов'язали до сплати понад 48 тисяч гривень за проведення судових експертиз.

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