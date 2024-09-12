На берегу Десны в Чернигове массово умирает рыба — местные очищают реку

Мертвая рыба на берегу Десны в Чернигове. Фото: Новини.LIVE

В Чернигове на берегу Десны зафиксировали массовый мор рыбы. По состоянию на 11 сентября ситуацию с загрязнением реки оценивают как "очень плохую и критическую".

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Массовый мор рыбы в Десне в Чернигове

Местные жители рассказывают, что за последние дни собственноручно убрали десятки килограммов мертвой рыбы. Вероятно, мор связан с загрязнением Десны.

Мертвая рыба на берегу Десны в Чернигове. Фото: Новини.LIVE

Мертвая рыба на берегу Десны в Чернигове. Фото: Новини.LIVE

Мертвая рыба на берегу Десны в Чернигове. Фото: Новини.LIVE

Как известно, гибнут разные подвиды речных жителей. Это, в частности, судаки, щуки, сомы, окуни, лещи, ерши и даже краснокнижная стерлядь.

В то же время начальник городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Владимир Хольченков в комментарии Суспільному сообщил, что только за 10 сентября с реки собрали более 1,5 тонны мертвой рыбы. В дальнейшем ее утилизируют в биояме в Киевской громаде.

"Ситуация очень плохая и критическая. Экологи проводят исследования буквально три раза в день. Ситуация как будто улучшается, кислород появился, но умершая рыба, она сплывает", — сказал он.

Также известно, что местным жителям помогают собирать мертвую рыбу спасатели и представители Красного Креста.

В связи с загрязнением Сейма, который является притоком Десны, с 3 сентября для отдыхающих закрыли пляж "Золотой берег". На городском пляже люди уже не купаются, большей частью приходят посмотреть на состояние Десны.