На березі Десни в Чернігові масово вмирає риба — місцеві очищують річку

У Чернігові зафіксували масовий мор риби — репортаж Новини.LIVE
У Чернігові на березі Десни зафіксували масовий мор риби. Станом на 11 вересня ситуацію із забрудненням річки оцінюють як "дуже погану та критичну".
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Масовий мор риби в Десні у Чернігові
Місцеві жителі розповідають, що за останні дні власноруч прибрали десятки кілограмів мертвої риби. Ймовірно, мор повʼязаний із забрудненням Десни.
Як відомо, гинуть різні підвиди річкових мешканців. Це, зокрема, судаки, щуки, соми, окуні, лящі, йоржі і навіть червонокнижна чечуга.
Водночас начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Володимир Хольченков у коментарі Суспільному повідомив, що лише за 10 вересня з річки зібрали понад 1,5 тонни мертвої риби. Надалі її утилізують в біояму у Киїнській громаді.
"Ситуація дуже погана і критична. Екологи проводять дослідження буквально три рази на день. Ситуація наче покращується, кисень з'явився, але риба, яка померла, вона спливає", — сказав він.
Також відомо, що місцевим жителям допомагають збирати мертву рибу рятувальники і представники Червоного Хреста.
У зв'язку із забрудненням Сейму, який є притокою Десни, з 3 вересня для відпочивальників закрили пляж "Золотий берег". На міському пляжі люди вже не купаються, здебільшого приходять подивитися на стан Десни.
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