На березі Десни в Чернігові масово вмирає риба — місцеві очищують річку

Мертва риба на березі Десни в Чернігові. Фото: Новини.LIVE

У Чернігові на березі Десни зафіксували масовий мор риби. Станом на 11 вересня ситуацію із забрудненням річки оцінюють як "дуже погану та критичну".

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Масовий мор риби в Десні у Чернігові

Місцеві жителі розповідають, що за останні дні власноруч прибрали десятки кілограмів мертвої риби. Ймовірно, мор повʼязаний із забрудненням Десни.

Мертва риби на березі Десни в Чернігові. Фото: Новини.LIVE

Мертва риби на березі Десни в Чернігові. Фото: Новини.LIVE

Мертва риба на березі Десни в Чернігові. Фото: Новини.LIVE

Як відомо, гинуть різні підвиди річкових мешканців. Це, зокрема, судаки, щуки, соми, окуні, лящі, йоржі і навіть червонокнижна чечуга.

Водночас начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Володимир Хольченков у коментарі Суспільному повідомив, що лише за 10 вересня з річки зібрали понад 1,5 тонни мертвої риби. Надалі її утилізують в біояму у Киїнській громаді.

"Ситуація дуже погана і критична. Екологи проводять дослідження буквально три рази на день. Ситуація наче покращується, кисень з'явився, але риба, яка померла, вона спливає", — сказав він.

Також відомо, що місцевим жителям допомагають збирати мертву рибу рятувальники і представники Червоного Хреста.

У зв'язку із забрудненням Сейму, який є притокою Десни, з 3 вересня для відпочивальників закрили пляж "Золотий берег". На міському пляжі люди вже не купаються, здебільшого приходять подивитися на стан Десни.