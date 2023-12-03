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В Черновцах вблизи больницы нашли изуродованных шпицами птиц

3 декабря 2023 23:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Черновцах вблизи больницы нашли изуродованных шпицами птиц
Больница на Фастовской в Черновцах. Фото: Facebook/Anna Pelepchuk
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Черновцах на больнице по улице Фастовской обнаружили травмированных птиц. В теле многих голубей заметили металлические шпицы.

Об этом сообщила представитель общественной организации "ANIMAL HELPERS" Анна Пелепчук.

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"На территории больницы есть небольшой парк, где люди выходят подышать воздухом и часто подкармливают птиц. Женщина заметила у некоторых голубей торчат длинные иглы, вчера несколько голубей ей удалось поймать и вытащить из них неизвестный предмет", — говорится в сообщении.

Да, на место прибыла полиция, а от общественной организации было написано заявление.

Отмечается, что на территории больницы было замечено большое количество птиц с такими шпицами.

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Искалеченный голубь. Фото: Facebook/Anna Pelepchuk
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Голубь со шпицей в теле. Фото: Facebook/Anna Pelepchuk

"Мы не знаем количество пострадавших, но точно можно понять, что несколько умерло от повреждений внутренних органов, а остальные наверняка в муках где-то умирают. Следовательно, зафиксирован факт издевательства, а это 299 статья уголовного кодекса Украины", — добавила Пелепчук.

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Шпица, извлеченная из тела голубя. Фото: Facebook/Anna Pelepchuk

Она попросила соответствующие органы заняться поиском виновных и наказать их в соответствии с законом.

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Скриншот поста Пелепчук

Напомним, что во Львове сегодня на одной из улиц заметили лису. Животное вышло на прогулку в Стрыйский парк.

Также мы писали, что в Киевской области, на территории Чернобыля, было подмечено присутствие евразийской черты. Этот вид, исчезнувший с территории Полесья в Украине в прошлом веке, теперь обнаружили снова.

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