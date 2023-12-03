В Черновцах вблизи больницы нашли изуродованных шпицами птиц

Больница на Фастовской в Черновцах. Фото: Facebook/Anna Pelepchuk

В Черновцах на больнице по улице Фастовской обнаружили травмированных птиц. В теле многих голубей заметили металлические шпицы.

Об этом сообщила представитель общественной организации "ANIMAL HELPERS" Анна Пелепчук.

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"На территории больницы есть небольшой парк, где люди выходят подышать воздухом и часто подкармливают птиц. Женщина заметила у некоторых голубей торчат длинные иглы, вчера несколько голубей ей удалось поймать и вытащить из них неизвестный предмет", — говорится в сообщении.

Да, на место прибыла полиция, а от общественной организации было написано заявление.

Отмечается, что на территории больницы было замечено большое количество птиц с такими шпицами.

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Искалеченный голубь. Фото: Facebook/Anna Pelepchuk

Голубь со шпицей в теле. Фото: Facebook/Anna Pelepchuk

"Мы не знаем количество пострадавших, но точно можно понять, что несколько умерло от повреждений внутренних органов, а остальные наверняка в муках где-то умирают. Следовательно, зафиксирован факт издевательства, а это 299 статья уголовного кодекса Украины", — добавила Пелепчук.

Шпица, извлеченная из тела голубя. Фото: Facebook/Anna Pelepchuk

Она попросила соответствующие органы заняться поиском виновных и наказать их в соответствии с законом.

Скриншот поста Пелепчук

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