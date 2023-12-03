У Чернівцях поблизу лікарні знайшли понівечених шпицями птахів

Лікарня на Фастівській у Чернівцях. Фото: Facebook/Anna Pelepchuk

У Чернівцях на лікарні на вулиці Фастівській виявили травмованих птахів. У тілі багатьох голубів помітили металеві шпиці.

Про це повідомила представниця громадської організації "ANIMAL HELPERS" Анна Пелепчук.

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"На території лікарні є невеличкий парк де люди виходять подихати повітрям і часто підгодовують птахів. Жінка помітила в деяких голубів стирчать довгі голки, вчора кілька голубів їй вдалось зловити й витягнути з них невідомий предмет", — йдеться у повідомленні.

Так, на місце прибула поліція, а від громадської організації була написана заява.

Зазначається, що на території лікарні була помічена велика кількість птахів з такими шпицями.

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Скалічений голуб. Фото: Facebook/Anna Pelepchuk

Голуб зі шпицею в тілі. Фото: Facebook/Anna Pelepchuk

"Ми не знаємо кількість постраждалих, та точно можна зрозуміти що кілька померло від ушкоджень внутрішніх органів, а решту напевно в муках десь вмирають. Отже, зафіксований факт знущання, а це 299 стаття кримінального кодексу України", — додала Пелепчук.

Шпиця, витягнута з тіла голуба. Фото: Facebook/Anna Pelepchuk

Вона попросила відповідні органи зайнятися пошуком винних та покарати їх відповідно до закону.

Скриншот допису Пелепчук

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