В Черновцах военный незаконно хранил гранаты и бросил в квартиру женщины — приговор суда

Человек, держащий гранату в руках. Фото: иллюстративное, Pixabay

В Черновцах был осужден военнослужащий, незаконно хранивший гранаты, а впоследствии сорвавший одну из них в чужой квартире. Его вина была полностью признана в суде — мужчине назначен наказание в виде лишения свободы на четыре года.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах следствия говорится, что в начале марта 2024 года, находясь в зоне боевых действий, военнослужащий нашел две ручные осколочные гранаты Ф-1. Осознавая опасность, он присвоил их, незаконно хранил и носил без разрешения.

Зная, что в его личной сумке хранятся две ручные осколочные гранаты Ф-1, которые он не сдал ответственному за учет стрелкового оружия и боеприпасов подразделения, мужчина перевез их в Черновцы и хранил до 8 апреля 2024 года.

В тот же день утром, находясь в чужой квартире, он продемонстрировал гранату Ф-1 женщине, которая при виде взрывчатки вышла из квартиры. Держа ручную гранату военный отсоединил чеку от пыла, в результате чего произошел взрыв.

Впоследствии во время осмотра места событий правоохранители обнаружили и изъяли осколочные элементы от взрыва ручной осколочной гранаты Ф-1 и ручную осколочную гранату Ф-1, которые относятся к боеприпасам и взрывным устройствам промышленного изготовления.

Решение суда

Мужчина совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 263 УК Украины – незаконное приобретение, ношение и хранение боевых припасов. В суде обвиняемый полностью признал свою вину, подтвердил обстоятельства преступления и указал, что нашел гранаты на поле боя.

Военный не смог объяснить причины, по которым взорвал гранату в чужой квартире. Перед тем, как это случилось, он продемонстрировал гранату владелицы квартиры, после чего она вышла из нее. Просил суд не приговаривать его к наказанию в виде лишения свободы.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на четыре года. До вступления приговора в законную силу следствие назначило виновнику меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок отбывания наказания начинается с 8 апреля 2024 года.

Вещественные доказательства, в том числе обломки гранат, будут уничтожены после вступления приговора в законную силу.

Также суд решил взыскать с мужа в доход государства понесенные судебные издержки в размере 20321 гривен 66 копеек.

Напомним, в Николаевской области морской пехотинец получил два года за невыполнение приказа командира во время боев в населенном пункте Крынки на левом берегу Херсонщины. При этом суд учел то время, которое подсудимый провел за решеткой в ходе рассмотрения дела.

Также мы писали о том, что в Яворовском районе Львовской области военный одной из частей потерял оружие. На суд мужчина не явился.