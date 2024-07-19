У Чернівцях військовий незаконно зберігав гранати та кинув у квартиру жінки — вирок суду

Чоловік тримає гранату в руках. Фото: ілюстративне, Pixabay

У Чернівцях був засуджений військовослужбовець, який незаконно зберігав гранати, а згодом підірвав одну із них у чужій квартирі. Його вину було повністю визнано в суді — чоловіку призначили покарання у вигляді позбавлення волі на чотири роки.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах слідства йдеться про те, що на початку березня 2024 року, перебуваючи в зоні бойових дій, військовослужбовець знайшов дві ручні осколкові гранати Ф-1. Усвідомлюючи небезпеку, він привласнив їх, незаконно зберігав та носив без дозволу.

Знаючи, що в його особистій сумці, зберігаються дві ручні осколкові гранати Ф-1, які він не здав відповідальному за облік стрілецької зброї і боєприпасів підрозділу, чоловік перевіз їх до Чернівців та зберігав до 8 квітня 2024 року.

Того ж дня вранці, перебуваючи у чужій квартирі, він продемонстрував гранату Ф-1 жінці, яка побачивши вибухівку вийшла з квартири. Тримаючи ручну гранату військовий від’єднав чеку від запалу, внаслідок чого відбувся вибух.

Згодом під час огляду місця подій правоохоронці виявили та вилучили осколкові елементи від вибуху ручної осколкової гранати Ф-1 та ручну осколкову гранату Ф-1, які відносяться до бойових припасів і до вибухових пристроїв промислового виготовлення.

Рішення суду

Чоловік скоїв злочин, передбачений ч. 1 ст. 263 КК України — незаконне придбання, носіння та зберігання бойових припасів. В суді обвинувачений повністю визнав свою вину, підтвердив обставини злочину та зазначив, що знайшов гранати на полі бою.

Військовий не зміг пояснити причин, з яких підірвав гранату у чужій квартирі. Перед тим, як це трапилось він продемонстрував гранату власниці квартири, після чого вона вийшла з неї. Просив суд не засуджувати його до покарання у вигляді позбавлення волі.

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді позбавлення волі на чотири роки. До набрання вироком законної сили слідство призначило винуватцю запобіжний захід у виді тримання під вартою. Строк відбування покарання починається з 8 квітня 2024 року.

Речові докази, зокрема уламки гранат, будуть знищені після набрання вироком законної сили.

Також суд вирішив стягнути з чоловіка в дохід держави понесені судові витрати в розмірі 20 321 гривень 66 копійок.

Нагадаємо, у Миколаївській області морський піхотинець отримав два роки за невиконання наказу командира під час боїв у населеному пункті Кринки, що на лівому березі Херсонщини. При цьому суд врахував той час, який підсудний провів за ґратами протягом розгляду справи.

Також ми писали про те, що у Яворівському районі Львівської області військовий однієї з частин втратив зброю. На суд чоловік не з'явився.