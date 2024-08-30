В Украине 30 августа вводят экстренные отключения света

В четырех областях Украины вводят экстренные отключения света
30 августа 2024 10:50
Бригада ДТЭК ремонтирует электросети. Фото: ДТЭК
В Украине из-за ухудшения ситуации в энергосистеме вернутся к экстренным отключениям света в пятницу, 30 августа. Электроэнергию выключат в четырех областях.
Об этом сообщает прессслужба ДТЭК .
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Отключение света 30 августа
По сообщению ДТЭК, экстренные отключения света 30 августа будут введены в Киеве, Киевской, Одесской Днепропетровской и Донецкой областях.
"Соответствующее распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме. Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики не действуют", — предупредили в ДТЭК.
Отметим, что с графиками отключений света при стабилизации энергосистемы можно ознакомиться по этим ссылкам:
- Киев
- Киевская область
- Житомир и область
- Донецкая область
- Днепр и область
- Запорожье
- Кировоградская область
- Винница и область
- Волынь
- Львов и область
- Полтава и область
- Одесса и область
- Черновцы и область
- Николаев и область
- Харьков и область
- Прикарпатье, Ивано-Франковск
- Ровно и область
- Черкассы и область
- Закарпатье
- Тернополь и область
- Херсон и область
- Сумы и область
- Черниговская область
- Хмельницкий и область
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