В Украине 30 августа вводят экстренные отключения света

Бригада ДТЭК ремонтирует электросети. Фото: ДТЭК

В Украине из-за ухудшения ситуации в энергосистеме вернутся к экстренным отключениям света в пятницу, 30 августа. Электроэнергию выключат в четырех областях.

Об этом сообщает прессслужба ДТЭК .

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Отключение света 30 августа

По сообщению ДТЭК, экстренные отключения света 30 августа будут введены в Киеве, Киевской, Одесской Днепропетровской и Донецкой областях.

Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

"Соответствующее распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме. Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики не действуют", — предупредили в ДТЭК.

Отметим, что с графиками отключений света при стабилизации энергосистемы можно ознакомиться по этим ссылкам: