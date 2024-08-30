В Україні 30 серпня вводять екстрені відключення світла

Бригада ДТЕК ремонтує електромережі. Фото: ДТЕК

В Україні через погіршення ситуації в енергосистемі повернуться до екстрених відключень світла в п'ятницю, 30 серпня. Електроенергію вимкнуть у чотирбох областях.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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Відключення світла 30 серпня

За повідомленням ДТЕК, екстрені відключення світла 30 серпня запровадять у Києві, Київській, Одеській Дніпропетровській та Донецькій областях.

Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот

"Відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі. Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки не діють", — попередили в ДТЕК.

Зазначимо, що з графіками відключень світла у разі стабілізації енергосистеми можна ознайомитися за цими посиланнями: