В Україні 30 серпня вводять екстрені відключення світла

У чотирьох областях України вводять екстрені відключення світла
30 серпня 2024 10:50
Бригада ДТЕК ремонтує електромережі. Фото: ДТЕК
В Україні через погіршення ситуації в енергосистемі повернуться до екстрених відключень світла в п'ятницю, 30 серпня. Електроенергію вимкнуть у чотирбох областях.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
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Відключення світла 30 серпня
За повідомленням ДТЕК, екстрені відключення світла 30 серпня запровадять у Києві, Київській, Одеській Дніпропетровській та Донецькій областях.
"Відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі. Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки не діють", — попередили в ДТЕК.
Зазначимо, що з графіками відключень світла у разі стабілізації енергосистеми можна ознайомитися за цими посиланнями:
- Київ
- Київська область
- Житомир та область
- Донецька область
- Дніпро та область
- Запоріжжя
- Кіровоградська область
- Вінниця та область
- Волинь
- Львів та область
- Полтава та область
- Одеса та область
- Чернівці та область
- Миколаїв та область
- Харків та область
- Прикарпаття, Івано-Франківськ
- Рівне та область
- Черкаси та область
- Закарпаття
- Тернопіль та область
- Херсон та область
- Суми та область
- Чернігівська область
- Хмельницький та область
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