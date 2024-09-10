Документы в Дія — в приложение добавили свидетельства о браке, расторжении брака и смене имени

Приложение "Дія" на смартфоне. Фото: Новини.LIVE

Теперь украинцы получат доступ к новым документам в приложении "Дія". К списку добавились свидетельства о рождении, браке, расторжении брака и смене имени.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации во вторник, 10 сентября.

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Новые документы в "Дії"

"Расширяем перечень цифровых документов в приложении. Теперь свидетельства о рождении, браке, расторжении брака и смене имени всегда в вашем смартфоне — в "Дії". Больше не придется искать оригиналы, когда трудоустраиваетесь, оформляете льготы или подтверждаете смену фамилии", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Минцифре рассказали, что свидетельство о рождении ребенка всех возрастов будет подтягиваться автоматически по налоговому номеру. Для этого достаточно авторизироваться в приложении, и оно появится в списке документов.

При каких условиях свидетельства подтянутся в "Дії" автоматически:

если в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан есть информация о свидетельстве и в документе указан налоговый номер;

если вы гражданин Украины 14+ и имеете верифицированный налоговый номер.