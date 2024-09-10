Документи в Дія — в застосунок додали свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені

Застосунок "Дія" на смартфоні. Фото: Новини.LIVE

Відтепер українці отримають доступ до нових документів у застосунку "Дія". До списку додалися свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації у вівторок, 10 вересня.

Читайте також:

Нові документи у "Дії"

"Розширюємо перелік цифрових документів у застосунку. Відтепер свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені завжди у вашому смартфоні — у "Дії". Більше не доведеться шукати оригінали, коли працевлаштовуєтесь, оформлюєте пільги чи підтверджуєте зміну прізвища", — йдеться у повідомленні відомства.

Крім того, у Мінцифри розповіли, що свідоцтво про народження дитини будь-якого віку підтягуватиметься автоматично за податковим номером. Для цього достатньо авторизуватися в застосунку, і воно з’явиться в переліку документів.

За яких умов свідоцтва підтягнуться в "Дію" автоматично:

якщо у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян є інформація про свідоцтво та в документі вказано податковий номер;

якщо ви громадянин України віком 14+ і маєте верифікований податковий номер.