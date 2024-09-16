В Дії появилась новая функция — студенты могут оформить сертификаты на грант для обучения

Приложение "Дія" на смартфоне. Фото: Новини.LIVE

Студенты, вступившие в этом году на контракт, впервые получат грант, который будет покрывать часть или все расходы в течение обучения. Оформить соответствующий сертификат на грант можно через приложение "Дія".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в понедельник, 16 сентября.

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Федоров рассказал, что вступившие на контракт студенты в этом году впервые получат грант, который будет покрывать часть или все расходы в течение обучения.

Как известно, гранты доступны студентам, обучающимся по дневной или дуальной форме на бакалавра или магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направление.

Сумма гранта зависит от того, как студенты составили НМТ минимум по двум предметам:

на 150 баллов грант будет 15 000+ грн,

на 170 баллов — 25 000 + грн.

Также Федоров пояснил, что сумма гранта может быть больше в зависимости от коэффициента. К примеру, на специальность "Образование/Педагогика" коэффициент 1,5, поэтому сумма гранта увеличится в 1,5 раза.

"Для университета грант — это стимул развиваться, менять подход, набирать качественный преподавательский состав и бороться за студентов. А здоровая конкуренция — путь к развитию", — подытожил глава Минцифры.