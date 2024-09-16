У Дії з'явилася нова функція — студенти можуть оформити сертифікати на грант для навчання

Застосунок "Дія" на смартфоні. Фото: Новини.LIVE

Студенти, які цьогоріч вступили на контракт, уперше отримають грант, який покриватиме частину або всі витрати протягом навчання. Оформити відповідний сертифікат на грант можна через застосунок "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у понеділок, 16 вересня.

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Федоров розповів, що студенти, які вступили на контракт, цьогоріч уперше отримають грант, який покриватиме частину або всі витрати протягом навчання.

Як відомо, гранти доступні студентам, які навчаються за денною або дуальною формою на бакалавра чи магістра медичного, ветеринарного і фармацевтичного спрямування.

Сума гранту залежить від того, як студенти склали НМТ мінімум з двох предметів:

на 150 балів грант буде 15 000+ грн,

на 170 балів — 25 000+ грн.

Також Федоров пояснив, що сума гранту може бути більшою залежно від коефіцієнта. Наприклад, на спеціальність "Освіта / Педагогіка" коефіцієнт 1,5, тому сума гранту збільшиться в 1,5 раза.

"Для університету грант — це стимул розвиватися, змінювати підхід, набирати якісний викладацький склад та боротися за студентів. А здорова конкуренція — шлях до розвитку", — підсумував очільник Мінцифри.