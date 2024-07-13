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В Днепре мужчина набросился на военного с пророссийскими возгласами

13 июля 2024 10:25
Валерия Барановская - редактор
Нападение на военного в Днепре — неизвестный мужчина кричал пророссийские возгласы
Неизвестный мужчина, напавший на военного в Днепре. Фото: скриншот с видео
Валерия Барановская - редактор

В Днепре неизвестный мужчина напал на военного и восклицал пророссийские лозунги. Защитник оттолкнул нападающего и тот скрылся.

Об этом сообщили местные паблики.

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Нападение на военного в Днепре

В Днепре на улице Владимира Антоновича неизвестный мужчина напал на военного, сидевшего в автомобиле.

На видео, которое зафиксировала автомобильная камера, видно, как мужчина подошел к автозащитнику и сказал: "Что ты, зелененький? Слава России. Что ты, за Украину?"

После этого он попытался ударить военного, но тот оттолкнул сбежавшего после этого нападающего. Сейчас мужчину разыскивают.

Напомним, в поселке Шацк Волынской области военнообязанный гражданин напал на офицера ТЦК и СП. Из-за этого в полиции возбудили в отношении нападающего уголовное дело.

Также скандал с ТЦК произошел в Одессе: мужчина не остановился на блокпосту по их требованию и "протащил" на капоте своего автомобиля двух военнослужащих , в результате чего один из них получил травму головы.

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