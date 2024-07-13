Напад на військового у Дніпрі — невідомий чоловік вигукував проросійські гасла

Невідомий чоловік, який напав на військового у Дніпрі. Фото: скриншот із відео

У Дніпрі невідомий чоловік напав на військового та вигукував проросійські гасла. Захисник відштовхнув нападника і той втік.

Про це повідомили місцеві пабліки.

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Напад на військового у Дніпрі

У Дніпрі на вулиці Володимира Антоновича невідомий чоловік напав на військового, який сидів у автомобілі.

На відео, яке зафіксувала автомобільна камера, видно як чоловік підійшов до авто захисника та сказав: "Шо ти, зельонінький? Слава Росії. Шо ти, за Україну?"

Після цього він спробував вдарити військового, але той відштовхнув нападника, який після цього втік. Наразі чоловіка розшукують.

Нагадаємо, у селищі Шацьк Волинської області військовозобов’язаний громадянин напав на офіцера ТЦК та СП. Через це в поліції відкрили на нападника кримінальну справу.

Також скандал з ТЦК трапився в Одесі: чоловік не зупинився на блокпосту на їхню вимогу і "протягнув" на капоті свого автомобіля двох військкомів, внаслідок чого один з них отримав травму голови.