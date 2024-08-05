Пожар в Днепре 5 августа — неизвестные подожгли авто военного

Пожарные тушат автомобиль военного. Фото: скриншот из видео

В Днепре ночью 5 августа неизвестные облили авто военного легковоспламеняющимся веществом и подожгли. Сейчас преступников разыскивает полиция.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Поджог автомобиля военного в Днепре

Как известно, преступление произошло ночью против 5 августа на улице Калинова в Днепре. Неизвестные сначала облили авто легковоспламеняющимся веществом, а затем подожгли.

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На место вызвали спасателей, которые потушили пожар, но, к сожалению, в результате пожара автомобиль получил серьезные повреждения.

Сейчас преступников разыскивает полиция.