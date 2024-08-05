Пожар в Днепре 5 августа — неизвестные подожгли авто военного

В Днепре неизвестные подожгли автомобиль военного
5 августа 2024 09:35
Пожарные тушат автомобиль военного. Фото: скриншот из видео
В Днепре ночью 5 августа неизвестные облили авто военного легковоспламеняющимся веществом и подожгли. Сейчас преступников разыскивает полиция.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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Как известно, преступление произошло ночью против 5 августа на улице Калинова в Днепре. Неизвестные сначала облили авто легковоспламеняющимся веществом, а затем подожгли.
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На место вызвали спасателей, которые потушили пожар, но, к сожалению, в результате пожара автомобиль получил серьезные повреждения.
Сейчас преступников разыскивает полиция.
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