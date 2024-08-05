Пожежа у Дніпрі 5 серпня — невідомі підпалили авто військового

У Дніпрі невідомі підпалили автомобіль військового
5 серпня 2024 09:35
Пожежники гасять автомобіль військового. Фото: скриншот з відео
У Дніпрі вночі 5 серпня невідомі облили авто військового легкозаймистою речовиною та підпалили. Наразі злочинців розшукує поліція.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Як відомо, злочин стався вночі проти 5 серпня на вулиці Калинова у Дніпрі. Невідомі спершу облили авто легкозаймистою речовиною, а потім підпалили.
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На місце викликали рятувальників, які загасили пожежу, але, на жаль, внаслідок пожежі автомобіль отримав серйозні пошкодження.
Наразі злочинців розшукує поліція.
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