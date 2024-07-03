Обстрел Днепра 3 июля — в городе объявили день траура по жертвам атаки РФ

Спасатель ликвидирует последствия российского обстрела Днепра 3 июля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В Днепре в четверг, 4 июля, объявили день траура по жертвам российского обстрела 3 июля. Известно, что оккупанты убили четырех человек.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в Telegram.

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Филатов подписал соответствующее распоряжение об объявлении дня траура в городе 4 июля.

Распоряжение, которое подписал Филатов. Фото: t.me/borys_filatovv

Напомним, 3 июля Россия атаковала Днепр. Враг бил ракетами и ударными БпЛА.

Также во время российской атаки на Днепр был поврежден один из торговых центров. К тому же пострадали соседние постройки.

Известно, что оккупанты убили четыре человека. В результате атаки РФ пострадали 27 человек, из них госпитализированы 11, двое — в тяжелом состоянии.