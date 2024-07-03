Обстріл Дніпра 3 липня — у місті оголосили день жалоби за жертвами атаки РФ

У Дніпрі оголосили день жалоби за жертвами атаки Росії
3 липня 2024 12:45
Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу Дніпра 3 липня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
У Дніпрі у четвер, 4 липня, оголосили день жалоби за жертвами російського обстрілу 3 липня. Наразі відомо, що окупанти вбили чотирьох людей.
Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов у Telegram.
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Філатов підписав відповідне розпорядження щодо оголошення дня трауру в місті 4 липня.
Нагадаємо, 3 липня Росія атакувала Дніпро. Ворог бив ракетами та ударними БпЛА.
Також під час російської атаки на Дніпро було пошкоджено один з торговельних центрів. До того ж постраждали сусідні споруди.
Наразі відомо, що окупанти вбили чотирьох людей. Внаслідок атаки РФ постраждали 27 людей, з них госпіталізовані 11, двоє — у важкому стані.
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