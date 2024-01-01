В Днепре пенсионер посреди улицы ударил ножом 15-летнего парня

Правоохранители на месте происшествия. Фото: полиция Днепропетровской области

Вчера вечером в Днепре пенсионер прямо среди улицы ударил ножом 15-летнего парня, после чего ушел с места преступления. От полученных травм подросток умер в больнице.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

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Правоохранители рассказали, что под вечер 31 декабря им сообщили, что во время конфликта пожилой мужчина набросился на 15-летнего парня и ударил его ножом. Событие случилось на улице Космонавтов. От полученных травм подросток скончался в больнице.

Мужчина, напавший на ребенка. Фото: Нацполиция

"Получив информацию о преступлении и описании нападающего оперативники криминальной полиции начали розыск злоумышленника. В течение часа правоохранители задержали 68-летнего подозреваемого. Орудие преступления изъяли", — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что сообщили нападающему о подозрении в совершении уголовного правонарушения Криминального Кодекса — умышленное тяжкое телесное повреждение. За совершенное преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие еще продолжается.

Напомним, недавно в Киеве мужчина напал на ребенка, угрожая ножом, и забрал мобильный телефон. Теперь нападающий проведет за решеткой восемь лет.