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В Днепре пенсионер посреди улицы ударил ножом 15-летнего парня

1 января 2024 13:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Днепре пенсионер посреди улицы ударил ножом 15-летнего парня
Правоохранители на месте происшествия. Фото: полиция Днепропетровской области
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вчера вечером в Днепре пенсионер прямо среди улицы ударил ножом 15-летнего парня, после чего ушел с места преступления. От полученных травм подросток умер в больнице.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

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Правоохранители рассказали, что под вечер 31 декабря им сообщили, что во время конфликта пожилой мужчина набросился на 15-летнего парня и ударил его ножом. Событие случилось на улице Космонавтов. От полученных травм подросток скончался в больнице.

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Мужчина, напавший на ребенка. Фото: Нацполиция

"Получив информацию о преступлении и описании нападающего оперативники криминальной полиции начали розыск злоумышленника. В течение часа правоохранители задержали 68-летнего подозреваемого. Орудие преступления изъяли", — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что сообщили нападающему о подозрении в совершении уголовного правонарушения Криминального Кодекса — умышленное тяжкое телесное повреждение. За совершенное преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие еще продолжается.

Напомним, недавно в Киеве мужчина напал на ребенка, угрожая ножом, и забрал мобильный телефон. Теперь нападающий проведет за решеткой восемь лет.

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