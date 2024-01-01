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У Дніпрі пенсіонер посеред вулиці вдарив ножем 15-річного хлопця

1 січня 2024 13:54
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У Дніпрі пенсіонер посеред вулиці вдарив ножем 15-річного хлопця
Правоохоронці на місці події. Фото: поліція Дніпропетровської області
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вчора ввечері у Дніпрі пенсіонер просто серед вулиці вдарив ножем 15-річного хлопця, після чого пішов з місця злочину. Від отриманих травм підліток помер у лікарні.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області

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Правоохоронці розповіли, що надвечір 31 грудня їм повідомили, що під час конфлікту чоловік похилого віку накинувся на 15-річного хлопця та вдарив його ножем. Подія трапилася на вулиці Космонавтів. Від отриманих травм підліток помер у лікарні.

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Чоловік, який напав на дитину. Фото: Нацполіція

"Отримавши інформацію про злочин та опис нападника оперативники кримінальної поліції почали розшук зловмисника. Впродовж години правоохоронці затримали 68-річного підозрюваного. Знаряддя злочину вилучили", — йдеться у повідомленні. 

У поліції зазначили, що повідомили нападнику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення Кримінального Кодексу — умисне тяжке тілесне ушкодження. За скоєний злочин йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі слідство ще триває.

Нагадаємо, нещодавно у Києві чоловік напав на дитину, погрожуючи ножем, і забрав мобільний телефоном. Тепер нападник проведе за ґратами вісім років.

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