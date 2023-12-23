В Днепре полиция задержала группу подростков, совершивших жестокое убийство

Задержание преступников. Фото: Национальная полиция Украины

В Днепре стражи порядка задержали группу подростков. Их подозревают в убийстве бездомной женщины и других жестоких преступлениях.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Задержание группы подростков в Днепре

По данным полиции, группа из семи парней в возрасте от 14 до 19 лет совершили умышленное убийство бездомной женщины. Кроме того, их обвиняют в покушении на убийство и избиение мужчины. Вероятно, как пишет полиция, подростки могли совершить и другие убийства, в том числе избиение бездомного в укрытии на Европейской площади в городе Днепр.

"Убийство, совершенное с особой жестокостью, произошло в ночь со 2 на 3 декабря. Нападавшие обнаружили бездомную женщину в заброшенном здании, избили ее и нанесли многочисленные удары ножом, в результате которых потерпевшая скончалась. Этой же ночью произошло покушение на убийство мужчины, который жил в недостроенном здании", — указали в полиции.

Один из подозреваемых в убийстве. Фото: Нацполиция

Один из подозреваемых в убийстве. Фото: Нацполиция

Вещественные доказательства. Фото: Нацполиция

Напомним, в Харькове избрали меру пресечения мужчине, который зарезал своего соседа по квартире. Фигуранта заключили под стражу.

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