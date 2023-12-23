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В Днепре полиция задержала группу подростков, совершивших жестокое убийство

23 декабря 2023 14:24
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Днепре полиция задержала группу подростков, совершивших жестокое убийство
Задержание преступников. Фото: Национальная полиция Украины
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Днепре стражи порядка задержали группу подростков. Их подозревают в убийстве бездомной женщины и других жестоких преступлениях.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Задержание группы подростков в Днепре

По данным полиции, группа из семи парней в возрасте от 14 до 19 лет совершили умышленное убийство бездомной женщины. Кроме того, их обвиняют в покушении на убийство и избиение мужчины. Вероятно, как пишет полиция, подростки могли совершить и другие убийства, в том числе избиение бездомного в укрытии на Европейской площади в городе Днепр.

"Убийство, совершенное с особой жестокостью, произошло в ночь со 2 на 3 декабря. Нападавшие обнаружили бездомную женщину в заброшенном здании, избили ее и нанесли многочисленные удары ножом, в результате которых потерпевшая скончалась. Этой же ночью произошло покушение на убийство мужчины, который жил в недостроенном здании", — указали в полиции.

Один из подозреваемых в убийстве
Один из подозреваемых в убийстве. Фото: Нацполиция
Один из подозреваемых в убийстве
Один из подозреваемых в убийстве. Фото: Нацполиция
Вещественные доказательства
Вещественные доказательства. Фото: Нацполиция

Напомним, в Харькове избрали меру пресечения мужчине, который зарезал своего соседа по квартире. Фигуранта заключили под стражу.

Добавим, в Одесской области был вынесен приговор таксисту, который убил четырех женщин и изнасиловал ребенка. Человек во время своей рабочей деятельности систематически грабил и вредил клиентам.

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