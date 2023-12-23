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У Дніпрі поліція затримала групу підлітків, які скоїли жорстоке вбивство

23 грудня 2023 14:24
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Дніпрі поліція затримала групу підлітків, які скоїли жорстоке вбивство
Затримання злочинців. Фото: Національна поліція України
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Дніпрі правоохоронці затримали групу підлітків. Їх підозрюють у вбивстві безпритульної жінки та інших жорстоких злочинах.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Затримання групи підлітків у Дніпрі

За даними поліції, група з семи хлопців віком від 14 до 19 років скоїли умисне вбивство безпритульної жінки. Крім того, їх звинувачують у замаху на вбивство та побиття чоловіка. Ймовірно, як пише поліція, підлітки могли скоїти й інші вбивства, зокрема побиття безпритульного в укритті на Європейській площі в місті Дніпро.

"Вбивство, скоєне з особливою жорстокістю, сталося в ніч з 2 на 3 грудня. Нападники виявили безпритульну жінку у покинутій будівлі, побили її та завдали численних ударів ножем, внаслідок яких потерпіла померла. Цієї ж ночі стався замах на вбивство чоловіка, який мешкав у недобудові", — вказали в поліції.

Один з підозрюваних у вбивстві
Один з підозрюваних у вбивстві. Фото: Нацполіція
Один з підозрюваних у вбивстві
Один з підозрюваних у вбивстві. Фото: Нацполіція
Речові докази
Речові докази. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Харкові обрали запобіжний захід чоловіку, який зарізав свого сусіда по квартирі. Фігуранта взяли під варту.

Додамо, в Одеській області винесли вирок таксисту, який вбив чотирьох жінок та зґвалтував дитину. Чоловік під час своєї робочої діяльності систематично грабував та шкодив клієнтам. 

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