В Днепре сожгли мемориал у многоэтажки, в которую попала российская ракета

Остатки сожженного "мемориала". Фото: Telegram

Ночью в Днепре неизвестные злоумышленники сожгли "мемориал" памяти о погибших от ракетного удара по многоэтажке на жилом массиве Победа. Он был создан самими жителями города.

Об этом сообщает Telegram-канал Днепр оперативный.

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"Ночью в Днепре сожгли "мемориал", который обустроили люди в память погибших от ракетного удара по многоэтажке на жилмассиве Победа", — говорится в сообщении.

Удар россиян по жилому дому в Днепре

Напомним, в субботу, 14 января, российские захватчики попали в жилой дом в Днепр . В результате попадания ракеты полностью разрушен подъезд многоквартирного дома. Под завалами было много людей.

В девятиэтажке в Днепре, в которую попала российская ракета, проживало около 1700 жителей. В разрушенном подъезде 72 квартиры. Частично повреждены еще 230 квартир.

В Днепре объявили трехдневный траур по погибшим в результате атаки РФ по многоэтажному дому.

Поисково-спасательная операция длилась три дня.