У Дніпрі спалили меморіал біля багатоповерхівки, в яку влучила російська ракета

Рештки спаленого "меморіалу". Фото: Telegram

Вночі у Дніпрі невідомі зловмисники спалили "меморіал" памʼяті про загиблих від ракетного удару по багатоповерхівці на житловому масиві Перемога. Він був створений самими мешканцями міста.

Про це повідомляє Telegram-канал Дніпро оперативний.

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"Вночі у Дніпрі спалили "меморіал", який облаштували люди в памʼять загиблих від ракетного удару по багатоповерхівці на житломасиві Перемога", — говориться в повідомленні.

Удар росіян по житловому будинку в Дніпрі

Нагадаємо, у суботу, 14 січня, російські загарбники влучили у житловий будинок у Дніпрі. Внаслідок влучання ракети повністю зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку. Під завалами було багато людей.

У дев'ятиповерхівці у Дніпрі, в яку влучила російська ракета, проживало приблизно 1700 мешканців. У зруйнованому під'їзді — 72 квартири. Частково пошкоджено ще 230 квартир.

У Дніпрі оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок атаки РФ по багатоповерховому будинку.

Пошуково-рятувальна операція тривала три дні.