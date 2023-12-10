У Дніпрі спалили меморіал біля багатоповерхівки, в яку влучила російська ракета
Вночі у Дніпрі невідомі зловмисники спалили "меморіал" памʼяті про загиблих від ракетного удару по багатоповерхівці на житловому масиві Перемога. Він був створений самими мешканцями міста.
Про це повідомляє Telegram-канал Дніпро оперативний.
В Дніпрі спалили "народний меморіал"
"Вночі у Дніпрі спалили "меморіал", який облаштували люди в памʼять загиблих від ракетного удару по багатоповерхівці на житломасиві Перемога", — говориться в повідомленні.
Удар росіян по житловому будинку в Дніпрі
Нагадаємо, у суботу, 14 січня, російські загарбники влучили у житловий будинок у Дніпрі. Внаслідок влучання ракети повністю зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку. Під завалами було багато людей.
У дев'ятиповерхівці у Дніпрі, в яку влучила російська ракета, проживало приблизно 1700 мешканців. У зруйнованому під'їзді — 72 квартири. Частково пошкоджено ще 230 квартир.
У Дніпрі оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок атаки РФ по багатоповерховому будинку.
Пошуково-рятувальна операція тривала три дні.
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