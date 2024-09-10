Суд Днепра оправдал женщину, которая убила своего сожителя

Марина Полях во время оглашения приговора. Фото: Суспільне Дніпро

В понедельник, 9 сентября, Амур-Нижнеднепровский суд Днепра вынес оправдательный приговор по делу Марины Полях, которая убила своего сожителя Дмитрия Плотникова во время защиты себя и своей дочери. Рассмотрение дела длилось более трех лет.

Об этом сообщили в общественной организации "Мартин-клуб".

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Детали дела

Ранее осужденный за умышленное убийство Плотников, досрочно вышел из тюрьмы и, вернувшись к Марине, в течение следующих двух лет оказывал на нее физическое и психологическое давление. Поддерживавшая женщину общественная организация "Мартин-клуб" сообщила, что он регулярно наносил ей телесные повреждения, поджигал дом и разбивал окна.

"Она не хотела, чтобы он жил с ней, но его не интересовала ее мнение. Когда она его не впускала в свое жилище, он избивал окна, поджигал дом. Он даже бросался на полицейских, но они ничего не могли с ним сделать", — заявила адвокат пострадавшей Юлия Сегеда.

Марина Полях рассказала, что пыталась разорвать отношения, но Плотников постоянно возвращался. Когда женщина отказывалась впускать его в свой дом, он совершал акты вандализма, разрушая ее имущество. Более того, сожитель регулярно угрожал ей физической расправой, и во время одного из конфликтов заявил, что она не доживет до его возвращения в тюрьму.

Женщина более 30 раз обращалась в полицию. Впоследствии пробационный орган подал в суд заявление об отмене исправительного срока и направлении правонарушителя в места лишения свободы. Несмотря на это, он продолжал угрожать Марине, заявляя, что не оставит ее в живых, если будет отправлен в тюрьму.

"Да, да, в течение этих двух лет он получил еще приговор суда с исправительным сроком. Он постоянно говорил Марине, что он не оставит ее жить, если уйдет в тюрьму. И вот за три дня до суда, после которого он должен был отправиться сидеть, он нападает на Марину", — подчеркнула защитница женщины.

Плотников не только угрожал Марине, но и их дочери. Во время нападения женщина, пытаясь защититься, взяла нож и в результате Дмитрий получил смертельные ранения.

Процесс над Мариной длился более трех лет. Ее обвиняли по двум статьям: преднамеренное убийство и убийство при превышении пределов необходимой обороны.

Решение суда

9 сентября 2024 года суд вынес оправдательный приговор, признав Марину невиновной по обеим статьям.

Адвокат Юлия Сегеда подчеркнула, что этот случай был чрезвычайно сложным, ведь в Украине очень редко выносятся оправдательные приговоры по делам, связанным с самозащитой.