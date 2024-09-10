Суд Дніпра виправдав жінку, яка вбила свого співмешканця

Марина Полях під час оголошення вироку. Фото: Суспільне Дніпро

У понеділок, 9 вересня, Амур-Нижньодніпровський суд Дніпра ухвалив виправдувальний вирок у справі Марини Полях, яка вбила свого співмешканця Дмитра Плотнікова під час захисту себе та своєї доньки. Розгляд справи тривав понад три роки.

Про це повідомили в громадській організації "Мартін-клуб".

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Деталі справи

Раніше засуджений за навмисне вбивство Плотніков, достроково вийшов з в’язниці і, повернувшись до Марини, протягом наступних двох років здійснював на неї фізичний та психологічний тиск. Громадська організація "Мартін-клуб", яка підтримувала жінку, повідомила, що він регулярно завдавав їй тілесних ушкоджень, підпалював будинок і розбивав вікна.

"Вона не хотіла, щоб він жив з нею, але його не цікавила її думка. Коли вона його не впускала у своє житло, він бив вікна, підпалював будинок. Він навіть кидався на поліцейських, але вони нічого не могли з ним зробити", — заявила адвокатка постраждалої Юлія Сегеда.

Марина Полях розповіла, що намагалася розірвати відносини, але Плотніков постійно повертався. Коли жінка відмовлялася впускати його до своєї оселі, він вчиняв акти вандалізму, руйнуючи її майно. Щобільше, співмешканець регулярно погрожував їй фізичною розправою, і під час одного з конфліктів заявив, що вона не доживе до його повернення у в'язницю.

Жінка понад 30 разів зверталася до поліції. Згодом пробаційний орган подав до суду заяву про скасування виправного строку та направлення правопорушника до місць позбавлення волі. Незважаючи на це, він продовжував погрожувати Марині, заявляючи, що не залишить її живою, якщо буде відправлений до в’язниці.

"Так, так, протягом цих двох років він отримав ще вирок суду з виправним терміном. Він постійно говорив Марині, що він не залишить її жити, якщо піде у в'язницю. І от за три дні до суду, після якого він мав відправитись сидіти, він нападає на Марину", — наголосила захисниця жінки.

Плотніков не лише погрожував Марині, а й їхній доньці. Під час нападу жінка, намагаючись захиститися, взяла ніж, і в результаті Дмитро отримав смертельні поранення.

Процес над Мариной тривав більше трьох років. Її звинувачували за двома статтями: умисне вбивство та вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.

Рішення суду

9 вересня 2024 року суд виніс виправдувальний вирок, визнавши Марину невинною за обома статтями.

Адвокатка Юлія Сегеда підкреслила, що цей випадок був надзвичайно складним, адже в Україні дуже рідко виносяться виправдувальні вироки у справах, пов'язаних із самозахистом.