Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow У Дніпрі суд виправдав жінку, яка вбила свого співмешканця arrow

У Дніпрі суд виправдав жінку, яка вбила свого співмешканця

10 вересня 2024 20:02
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Суд Дніпра виправдав жінку, яка вбила свого співмешканця
Марина Полях під час оголошення вироку. Фото: Суспільне Дніпро
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У понеділок, 9 вересня, Амур-Нижньодніпровський суд Дніпра ухвалив виправдувальний вирок у справі Марини Полях, яка вбила свого співмешканця Дмитра Плотнікова під час захисту себе та своєї доньки. Розгляд справи тривав понад три роки.

Про це повідомили в громадській організації "Мартін-клуб".

Читайте також:

Деталі справи

Раніше засуджений за навмисне вбивство Плотніков, достроково вийшов з в’язниці і, повернувшись до Марини, протягом наступних двох років здійснював на неї фізичний та психологічний тиск. Громадська організація "Мартін-клуб", яка підтримувала жінку, повідомила, що він регулярно завдавав їй тілесних ушкоджень, підпалював будинок і розбивав вікна.

"Вона не хотіла, щоб він жив з нею, але його не цікавила її думка. Коли вона його не впускала у своє житло, він бив вікна, підпалював будинок. Він навіть кидався на поліцейських, але вони нічого не могли з ним зробити", — заявила адвокатка постраждалої Юлія Сегеда.

Марина Полях розповіла, що намагалася розірвати відносини, але Плотніков постійно повертався. Коли жінка відмовлялася впускати його до своєї оселі, він вчиняв акти вандалізму, руйнуючи її майно. Щобільше, співмешканець регулярно погрожував їй фізичною розправою, і під час одного з конфліктів заявив, що вона не доживе до його повернення у в'язницю.

Жінка понад 30 разів зверталася до поліції. Згодом пробаційний орган подав до суду заяву про скасування виправного строку та направлення правопорушника до місць позбавлення волі. Незважаючи на це, він продовжував погрожувати Марині, заявляючи, що не залишить її живою, якщо буде відправлений до в’язниці. 

"Так, так, протягом цих двох років він отримав ще вирок суду з виправним терміном. Він постійно говорив Марині, що він не залишить її жити, якщо піде у в'язницю. І от за три дні до суду, після якого він мав відправитись сидіти, він нападає на Марину", — наголосила захисниця жінки.

Плотніков не лише погрожував Марині, а й їхній доньці. Під час нападу жінка, намагаючись захиститися, взяла ніж, і в результаті Дмитро отримав смертельні поранення.

Процес над Мариной тривав більше трьох років. Її звинувачували за двома статтями: умисне вбивство та вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.

Рішення суду

9 вересня 2024 року суд виніс виправдувальний вирок, визнавши Марину невинною за обома статтями.

Адвокатка Юлія Сегеда підкреслила, що цей випадок був надзвичайно складним, адже в Україні дуже рідко виносяться виправдувальні вироки у справах, пов'язаних із самозахистом.

Допис громадської організації "Мартін-клуб". Фото: скриншот
Допис громадської організації "Мартін-клуб". Фото: скриншот

Також важливі новини дня по темі:

суд вбивство Дніпро домашнє насильство Дніпропетровська область насильство

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:23 Відключення світла на Одещині — графіки на завтра

21:13 На Чернігівщині жінка вела групу для ухилянтів у Viber — яким було рішення суду

Ексклюзив

21:06 Які сподівання покладають американці на дебати між Трампом і Гарріс — репортаж Новини.LIVE

20:50 Зеленський назвав один з ключових пріоритетів цього року для України

20:49 У Кривбасі прокоментували відсторонення свого найкращого футболіста

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

20:31 Родина облаштувала лабораторію у своїй квартирі — у Києві поліція викрила наркоторговців

20:25 Синоптики попередили області, які завтра не оминуть потужні грози

20:18 Прогноз щодо відключень на завтра — в Укренерго звернулися до українців

20:02 У Дніпрі суд виправдав жінку, яка вбила свого співмешканця

20:00 Відстрочка по приписному — чи можливо оформити відстрочку з таким документом

21:23 Відключення світла на Одещині — графіки на завтра

21:13 На Чернігівщині жінка вела групу для ухилянтів у Viber — яким було рішення суду

Ексклюзив

21:06 Які сподівання покладають американці на дебати між Трампом і Гарріс — репортаж Новини.LIVE

20:50 Зеленський назвав один з ключових пріоритетів цього року для України

20:49 У Кривбасі прокоментували відсторонення свого найкращого футболіста

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

20:31 Родина облаштувала лабораторію у своїй квартирі — у Києві поліція викрила наркоторговців

20:25 Синоптики попередили області, які завтра не оминуть потужні грози

20:18 Прогноз щодо відключень на завтра — в Укренерго звернулися до українців

20:02 У Дніпрі суд виправдав жінку, яка вбила свого співмешканця

20:00 Відстрочка по приписному — чи можливо оформити відстрочку з таким документом

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

Text

18:42 Повітряні тривоги — як ставляться до них одесити сьогодні

Text

17:50 Плани США щодо закінчення війни в Україні та новий задум Кремля — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Експерт пояснив, чому частина українських ФОПів у Польщі закриваються

Text

15:04 Нардеп сказав, яка категорія українців повертатиметься з-за кордону після війни

Text

14:36 В Україні зросла середня зарплата — експерт озвучив причину

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

13:00 Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

Text

11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

Text

10:47 Захист української енергетики — нардеп запропонував інший варіант замість великих витрат

Text

08:00 Заборона Telegram в Україні та захист енергооб'єктів — ефір Ранок.LIVE

9 вересня 2024
Text

23:46 Журналістка Орлова пояснила, яким чином буде визначено переможця передвиборчих дебатів у США

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець