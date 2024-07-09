В Днепре задержали мошенников, которые хотели обогатиться деньгами павших военных

Сотрудники СБУ и задержанные мошенники. Фото: СБУ

Служба безопасности Украина и Национальная полиция задержали в Днепре мошенников, похищавших деньги с банковских счетов погибших воинов ВСУ. Злоумышленникам грозит до восьми лет заключения.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram во вторник, 9 июля.

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Следствие установило, что злоумышленники снимали все сбережения военных, тела которых доставляли на судебно-медицинскую экспертизу в Днепр. Для этого фигуранты привлекли работника областного бюро судмедэкспертизы. Он похищал личные вещи павших воинов на территории морга.

Задержание фигурантов. Фото: СБУ

Среди украденных предметов были платежные карты и мобильные телефоны, номера которых были зарегистрированы в интернет-банкинге. Мошенники использовали эти устройства для доступа к банковским приложениям и осуществляли перевод средств на свои счета.

Злоумышленники также использовали этот метод для оформления онлайн-кредитов, которые затем обналичивались в ближайших банкоматах.

Мошенники хотели провести сделки как можно скорее, пока финучреждения не получили информацию о смерти реальных держателей банковских счетов. Они присвоили почти 1,5 млн грн, принадлежавших погибшим защитникам Украины.

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали всех пятерых участников "схемы", которые, по данным следствия, действовали в составе преступной группировки. Кроме работника бюро судебно-медицинской экспертизы, в состав банды входил IТ-специалист, сломавший банковские приложения павших воинов, а также рецидивист с прошлой судимостью.

"Во время обысков в помещениях и автомобилях задержанных изъяты мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты фигурантов, а также карточки, личные вещи и форму погибших военнослужащих", — говорится в сообщении.

Фигурантам объявили подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное в крупных размерах, кража, несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей, по предварительному сговору группой лиц, подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.

В настоящее время правонарушители находятся под стражей. Им грозит до восьми лет заключения.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве разоблачили группу злоумышленников, организовавших масштабную мошенническую схему. Они обманывали людей на продаже техники.

Также во Львове председателя правления жилищно-строительного кооператива "Господар" подозревают в мошенничестве. Он продавал несуществующие квартиры.