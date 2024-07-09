У Дніпрі затримали шахраїв, які хотіли збагатитися грошима полеглих військових

Співробітники СБУ та затримані шахраї. Фото: СБУ

Служба безпеки Україна та Національна поліція затримали в Дніпрі шахраїв, які викрадали гроші з банківських рахунків загиблих воїнів ЗСУ. Зловмисникам загрожує до восьми років ув’язнення.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у вівторок, 9 липня.

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Крадіжка грошей з банківських рахунків загиблих воїнів ЗСУ

Слідство встановило, що зловмисники знімали всі заощадження військових, тіла яких доправляли на судово-медичну експертизу до Дніпра. Для цього фігуранти залучили працівника обласного бюро судмедекспертизи. Він викрадав особисті речі полеглих воїнів на території моргу.

Затримання фігурантів. Фото: СБУ

Серед викрадених предметів були платіжні картки та мобільні телефони, номери яких були зареєстровані в інтернет-банкінгу. Шахраї використовували ці пристрої для доступу до банківських додатків і здійснювали перекази коштів на свої рахунки.

Зловмисники також використовували цей метод для оформлення онлайн-кредитів, які потім обготівковували у найближчих банкоматах.

Шахраї хотіли провести оборудки якомога швидше, допоки фінустанови не отримали інформацію про смерть реальних власників банківських рахунків. Вони привласнили майже 1,5 млн грн, які належали загиблим захисникам України.

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали всіх п’ятьох учасників "схеми", які, за даними слідства, діяли у складі злочинного угруповання. Окрім працівника бюро судово-медичної експертизи, до складу банди входив ІТ-фахівець, який зламав банківські додатки полеглих воїнів, а також рецидивіст з минулою судимістю.

"Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих вилучено мобільні телефони, сім-карти та банківські картки фігурантів, а також картки, особисті речі та форму загиблих військовослужбовців", — йдеться у повідомленні.

Фігурантам оголосили підозри за декількома статтями Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене у великих розмірах, крадіжка, несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, за попередньою змовою групою осіб, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Наразі правопорушники перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років ув'язнення.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві викрили групу зловмисників, які організували масштабну шахрайську схему. Вони обманювали людей на продажі техніки.

Також у Львові голову правління житлово-будівельного кооперативу "Господар" підозрюють у шахрайстві. Він продавав неіснуючі квартири.