Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Днепропетровской области военный распространял координаты ВСУ — что решил суд arrow

В Днепропетровской области военный распространял координаты ВСУ — что решил суд

13 сентября 2024 21:13
Виктория Козырь - редактор
В Днепропетровской области судили военного за распространение информации о ВСУ
Судебное заседание. Иллюстративное фото: "Суспільне Чернігів"
Виктория Козырь - редактор

В Днепропетровской области судили военного, который хранил боеприпасы и распространял информацию о расположении Вооруженных сил Украины. Речь идет о центральной части парка боевых машин, а также участке по ремонту вооружения и военной техники. 

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

После начала полномасштабного вторжения обвиняемый был мобилизован и проходил службу в резерве ВСУ. А 26 марта 2022 года ему позвонили по телефону из российского номера, передав поздравления от общего знакомого, у которого он останавливался во время отдыха в Севастополе в 2015 году.

Узнав, что обвиняемый служит в армии, собеседник попросил прислать фотографии военной техники с координатами ее местонахождения. Мужчина создал два файла с помощью программы Vetus Maps и отправил их через Telegram. Эти координаты указывали на центральный парк боевых машин и зону ремонта вооружения.

Во время задержания военнослужащего были проведены обыски в его квартире и на даче, где обнаружили два корпуса гранат и запалы, которые он хранил без законного разрешения.

Мужчина был осведомлен о том, что руководство воинской части запрещало передавать любые данные о расположении подразделений и техники ВСУ. Однако он дважды отправил такую информацию, а позже, осознав свою ошибку, удалил сообщение с мобильного телефона.

Командир взвода отметил, что солдат был безынициативен, постоянно его не было на месте, держался в стороне и избегал учебных мероприятий. Он приказал отключить геолокацию на телефонах и запретил фото- и видеосъемку. Однако свидетель видел, как обвиняемый в апреле 2022 года фотографировал с порога казармы в направлении зданий, где находились личный состав и оружие. За нарушение дисциплины обвиняемому делали только устные замечания.

Другой военнослужащий, друживший с фигурантом, заметил на его телефоне открытую карту, на которой он делал определенные отметки.

Номер телефона, на который отправлялась информация, вероятно принадлежал гражданину России. Сначала военнослужащему предъявили обвинение в государственной измене. В подозрении отмечалось, что собеседник назвался работником ФСБ РФ и предложил сотрудничество.

А в апреле 2022 года после задержания, когда обвиняемого везли для проверки на полиграф, он якобы пытался посягнуть на жизнь сотрудника СБУ. Он создал искусственное ДТП, а именно вывернул руль автомобиля в сторону встречного движения. Однако эти события ему не инкриминировали.

Что решил суд

Обвинение в государственной измене было смягчено до обвинения в распространении информации о месте расположения подразделений ВСУ и военной техники.

Суд учел как смягчающее обстоятельство отсутствие негативных последствий от действий обвиняемого, поскольку воинскую часть не обстреляли.

Также приняли во внимание искреннее раскаяние обвиняемого, активное содействие следствию, готовность понести наказание и намерение продолжить военную службу с целью защиты Украины.

Суд назначил наказание менее строгое, чем предусмотренное законом, в виде двух лет лишения свободы. Однако поскольку фигурант является военнослужащим, поэтому решили заменить заключение на такой же срок содержания в дисциплинарном батальоне.

Также важные новости дня по теме:

война суд оружие ВСУ Днепропетровская область судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:26 Мир на пороге "второго ракетного кризиса", — Bloomberg

21:22 Во Львове из-за ремонтных работ перекроют некоторые центральные улицы

21:14 Существенное ухудшение погоды — каким областям готовиться к ливням и холоду в эти выходные

21:13 В Днепропетровской области военный распространял координаты ВСУ — что решил суд

21:01 Кабмин утвердил госбюджет на следующий год — на что пойдут средства

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

20:54 Юрист объяснил, когда нужно проходить ВВК

20:42 Дома 49 украинок и украинцев — Зеленский отметил обмен пленными в вечернем обращении

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

Text

20:25 Экс-советник президента предупредил о возможном бюджетном дефиците в следующем году

20:00 Киберспециалисты "хакнули" федеральный центр выдачи цифровых подписей России

21:26 Мир на пороге "второго ракетного кризиса", — Bloomberg

21:22 Во Львове из-за ремонтных работ перекроют некоторые центральные улицы

21:14 Существенное ухудшение погоды — каким областям готовиться к ливням и холоду в эти выходные

21:13 В Днепропетровской области военный распространял координаты ВСУ — что решил суд

21:01 Кабмин утвердил госбюджет на следующий год — на что пойдут средства

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

20:54 Юрист объяснил, когда нужно проходить ВВК

20:42 Дома 49 украинок и украинцев — Зеленский отметил обмен пленными в вечернем обращении

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

20:00 Киберспециалисты "хакнули" федеральный центр выдачи цифровых подписей России

20:00 Дистанционное оформление отсрочки — что делать с электронными документами

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

Text

20:25 Экс-советник президента предупредил о возможном бюджетном дефиците в следующем году

Text

17:55 Возвращение украинских пленных и как изменится война осенью — эфир Вечір.LIVE

Text

17:16 Военный психолог Богуш назвал количество бойцов, которые могут вернуться с фронта с ПТСР

Text
Эксклюзив

16:54 Пример мужественности — как ветеран ВСУ восстанавливается после протезирования в США

Text

16:25 Гришина объяснила, почему в Украине хотят отменить медали в школах

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text

13:00 Разрешение на удары вглубь России и контрнаступление россиян в Курской области — эфир День.LIVE

Text

12:49 Это путь к тоталитаризму — эксперт объяснил чем видеонаблюдение в Украине опасно

Text

11:49 Вредители в военной форме – нардеп Мазурашу заявил, что работники ТЦК должны отличаться от ВСУ

Text

10:43 Братчук назвал количество россиян, которые могли бы быть у Покровска, если бы не Курская операция

Text

09:27 Наступление россиян на Курщине — добились ли каких-либо успехов оккупанты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

6 сентября 2024

18:27Со светом, но есть нюанс — в ДТЭК порадовали насчет графиков отключений света на завтра