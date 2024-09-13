В Днепропетровской области судили военного за распространение информации о ВСУ

Судебное заседание. Иллюстративное фото: "Суспільне Чернігів"

В Днепропетровской области судили военного, который хранил боеприпасы и распространял информацию о расположении Вооруженных сил Украины. Речь идет о центральной части парка боевых машин, а также участке по ремонту вооружения и военной техники.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

После начала полномасштабного вторжения обвиняемый был мобилизован и проходил службу в резерве ВСУ. А 26 марта 2022 года ему позвонили по телефону из российского номера, передав поздравления от общего знакомого, у которого он останавливался во время отдыха в Севастополе в 2015 году.

Узнав, что обвиняемый служит в армии, собеседник попросил прислать фотографии военной техники с координатами ее местонахождения. Мужчина создал два файла с помощью программы Vetus Maps и отправил их через Telegram. Эти координаты указывали на центральный парк боевых машин и зону ремонта вооружения.

Во время задержания военнослужащего были проведены обыски в его квартире и на даче, где обнаружили два корпуса гранат и запалы, которые он хранил без законного разрешения.

Мужчина был осведомлен о том, что руководство воинской части запрещало передавать любые данные о расположении подразделений и техники ВСУ. Однако он дважды отправил такую информацию, а позже, осознав свою ошибку, удалил сообщение с мобильного телефона.

Командир взвода отметил, что солдат был безынициативен, постоянно его не было на месте, держался в стороне и избегал учебных мероприятий. Он приказал отключить геолокацию на телефонах и запретил фото- и видеосъемку. Однако свидетель видел, как обвиняемый в апреле 2022 года фотографировал с порога казармы в направлении зданий, где находились личный состав и оружие. За нарушение дисциплины обвиняемому делали только устные замечания.

Другой военнослужащий, друживший с фигурантом, заметил на его телефоне открытую карту, на которой он делал определенные отметки.

Номер телефона, на который отправлялась информация, вероятно принадлежал гражданину России. Сначала военнослужащему предъявили обвинение в государственной измене. В подозрении отмечалось, что собеседник назвался работником ФСБ РФ и предложил сотрудничество.

А в апреле 2022 года после задержания, когда обвиняемого везли для проверки на полиграф, он якобы пытался посягнуть на жизнь сотрудника СБУ. Он создал искусственное ДТП, а именно вывернул руль автомобиля в сторону встречного движения. Однако эти события ему не инкриминировали.

Что решил суд

Обвинение в государственной измене было смягчено до обвинения в распространении информации о месте расположения подразделений ВСУ и военной техники.

Суд учел как смягчающее обстоятельство отсутствие негативных последствий от действий обвиняемого, поскольку воинскую часть не обстреляли.

Также приняли во внимание искреннее раскаяние обвиняемого, активное содействие следствию, готовность понести наказание и намерение продолжить военную службу с целью защиты Украины.

Суд назначил наказание менее строгое, чем предусмотренное законом, в виде двух лет лишения свободы. Однако поскольку фигурант является военнослужащим, поэтому решили заменить заключение на такой же срок содержания в дисциплинарном батальоне.