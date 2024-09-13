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У Дніпропетровській області військовий поширював координати ЗСУ — що вирішив суд

13 вересня 2024 21:13
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Дніпропетровській області судили військового за поширення інформації про ЗСУ
Судове засідання. Ілюстративне фото: "Суспільне Чернігів"
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Дніпропетровській області судили військового, який зберігав боєприпаси та поширював інформацію про розташування Збройних сил України. Йдеться про центральну частину парку бойових машин, а також ділянку з ремонту озброєння і військової техніки. 

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Після початку повномасштабного вторгнення обвинувачений був мобілізований і проходив службу в резерві ЗСУ. А 26 березня 2022 року йому зателефонували з російського номера, передавши вітання від спільного знайомого, у якого він зупинявся під час відпочинку в Севастополі у 2015 році.

Дізнавшись, що обвинувачений служить у війську, співрозмовник попросив надіслати фотографії військової техніки з координатами її місцезнаходження. Чоловік створив два файли за допомогою програми Vetus Maps та надіслав їх через Telegram. Ці координати вказували на центральний парк бойових машин і зону ремонту озброєння.

Під час затримання військовослужбовця було проведено обшуки в його квартирі та на дачі, де виявили два корпуси гранат і запали, які він зберігав без законного дозволу.

Чоловік був обізнаний про те, що керівництво військової частини забороняло передавати будь-які дані про розташування підрозділів і техніки ЗСУ. Однак він двічі надіслав таку інформацію, а пізніше, усвідомивши свою помилку, видалив повідомлення з мобільного телефона.

Командир взводу зазначив, що солдат був безініціативний, постійно його не було на місці, тримався осторонь і уникав навчальних заходів. Він наказав вимкнути геолокацію на телефонах і заборонив фото- та відеозйомку. Однак свідок бачив, як обвинувачений у квітні 2022 року фотографував з порогу казарми в напрямку будівель, де перебували особовий склад та зброя. За порушення дисципліни обвинуваченому робили лише усні зауваження.

Інший військовослужбовець, який дружив із фігурантом, помітив на його телефоні відкриту карту, на якій він робив певні позначки.

Номер телефону, на який надсилалася інформація, ймовірно, належав громадянину Росії. Спочатку військовослужбовцю висунули обвинувачення у державній зраді. У підозрі зазначалося, що співрозмовник назвався працівником ФСБ РФ та запропонував співпрацю.

А у квітні 2022 року після затримання, коли обвинуваченого везли для перевірки на поліграф, він нібито намагався посягнути на життя працівника СБУ. Він створив штучне ДТП, а саме вивернув кермо автомобіля у бік зустрічного руху. Однак ці події йому не інкримінували.

Що вирішив суд

Звинувачення у державній зраді було пом'якшено до обвинувачення в розповсюдженні інформації про місце розташування підрозділів ЗСУ та військової техніки.

Суд врахував як пом'якшувальну обставину відсутність негативних наслідків від дій обвинуваченого, оскільки військову частину не обстріляли.

Також взяли до уваги щире каяття обвинуваченого, активне сприяння слідству, готовність понести покарання і намір продовжити військову службу з метою захисту України.

Суд призначив покарання менш суворе, аніж передбачене законом, у вигляді двох років позбавлення волі. Однак оскільки фігурант є військовослужбовцем, тому вирішили замінити увʼязнення на такий самий строк тримання у дисциплінарному батальйоні.

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