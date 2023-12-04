В ГПСУ объяснили, почему Порошенко и некоторых других нардепов не выпустили из Украины

Пограничник проверяет документы. Иллюстративное фото: ГНСУ

В январе 2023 Кабинет министров Украины опубликовал постановление, которым определил основания для выезда украинских чиновников за границу в условиях военного положения. Там говорится, что госслужащие могут выезжать в другие страны на основании решений о служебных командировках.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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За время действия запрета народным депутатам, госслужащим и чиновникам выезжать за границу в других целях, кроме как в служебную командировку, Государственная пограничная служба не выпустила из Украины 2270 человек.

"Правительство обязало все государственные органы предоставить в Государственную пограничную службу списки всех лиц, кто подпадает под эти должности. То есть, мы даже не придумываем, есть ли человек по этой должности или нет. Есть данные, которые нам предоставляются для того, чтобы мы внесли информацию в свою базу данных в отношении этих лиц и, собственно, пропускали их только в служебную командировку", — рассказал Демченко.

Почему завернули Порошенко

Спикер пограничной службы отметил, что именно из-за отсутствия командировки за границу не выпустили бывшего президента Украины Петра Порошенко.

"Пограничники выяснили, что его служебная командировка отменена. И, соответственно, на основании этого по нему приняли решение о непропуске через границу", — сказал он.

Ранее мы сообщали, что бывший президент Украины Петр Порошенко не выпущен за границу. Как стало известно, именно первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко запретил ему уехать.

Напомним, что Верховная Рада отменила заграничный визит бывшего президента Украины Петра Порошенко вчера, 1 декабря. По информации СБУ, подобная поездка могла стать "инструментом в руках российских спецслужб".