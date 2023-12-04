У ДПСУ пояснили, чому Порошенка та деяких інших нардепів не випустили з України

Прикордонник перевіряє документи. Ілюстративне фото: ДПСУ

У січні 2023 року Кабінет міністрів України опублікував постанову, якою визначив підстави для виїзду українських чиновників за кордон в умовах воєнного стану. Там йдеться, що держслужбовці можуть виїздити до інших країн на підставі рішень про службові відрядження.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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За час дії заборони народним депутатам, держслужбовцям та чиновникам виїжджати за кордон з іншою метою, окрім як у службове відрядження, Державна прикордонна служба не випустила з України 2270 осіб.

"Уряд зобовʼязав усі державні органи надати до Державної прикордонної служби списки всіх осіб, хто підпадає під ці посади. Тобто, ми навіть не придумуємо, чи є людина за цією посадою, чи ні. Є дані, які нам надаються для того, щоб ми внесли інформацію до своєї бази даних відносно цих осіб і, власне, пропускали їх тільки у службове відрядження", — розповів Демченко.

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Речник прикордонної служби зазначив, що саме через відсутність відрядження за кордон не випустили колишнього президента України Петра Порошенка.

"Прикордонники зʼясували, що його службове відрядження скасоване. І, відповідно, на підставі цього щодо нього ухвалили рішення про непропуск через кордон", — сказав він.

Раніше ми повідомляли, що колишнього президента України Петра Порошенка не випустили за кордон. Як стало відомо, саме перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заборонив йому виїхати.

Нагадуємо, що Верховна Рада скасувала закордонний візит колишнього президента України Петра Порошенка вчора, 1 грудня. За інформацією СБУ, така поїздка могла стати "інструментом в руках російських спецслужб".